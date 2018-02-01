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Озил заключил с «Арсеналом» долгосрочное соглашение

вчера, 20:03

Информация СМИ подтвердилась — полузащитник Месут Озил принял решение остаться в «Арсенале», заключив с «канонирами» новый долгосрочный контракт. Немец останется в клубе до лета 2021 года.

По неофициальной информации, по новому соглашению футболист будет получать по 350 тыс. фунтов в неделю.

В этом сезоне Озил забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. В 21 матче во всех турнирах хавбек создал 70 голевых моментов.

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:25
350 тысяч озилу ))) ЛОЛ
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:24
О как настроения венгерят поменялись - буквально месяц назад озил у них был шлаком пешеходным , а сейчас стал лидером прибавившим )))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 23:03
Чудеса! Месут включил мозги наконец.
Mister_Leo
Mister_Leo
вчера в 22:43
Хорошая новость Озил прекрасный игрок , плюс приобрели двух топ напов Ляказет и Обама , летом бы ещё защиту с полузащитой усилить и можно за топ 4 побороться
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:23
Отличное решение
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:21
столько Арсена еще никому не платил. Надеюсь не пожалеют.
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
вчера в 22:03
С головой парень дружит, верное для него решение!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:48
Такую ЗП ему наверно в Европе больше никто бы не предложил. Но всё равно молодец, что остался
Romeo 777
Romeo 777 ответил dimagas1
вчера в 21:47
dimagas1:
Получается у него самая большая з\п в АПЛ?
У Санчеса вроде
Nursultan_rma
Nursultan_rma
вчера в 21:44
Удачи месут
eaguar
eaguar
вчера в 21:16
Удачи Арсеналу .
dimagas1
dimagas1
вчера в 20:58
Получается у него самая большая з\п в АПЛ?
starche
starche
вчера в 20:57
Отличная новость.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:49
Если все пойдет хорошо, то и это начнет смотреть налево, либо денег еще требовать.
Казанский
Казанский
вчера в 20:40
После перехода Великого Дзюбы в Тулу любая трансферная новость про Арсенал требует внимательного прочтения))
yudin_duda
yudin_duda ответил mphuZ
вчера в 20:32
Мавропанос - лучший трансфер зимы )))
drug01
drug01
вчера в 20:31
Верное решение!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:29
Озил явно прибавил в самоотдаче, ему в "Арсенале" комфортно играть. Да, Озилушка сейчас лидер "Арсенала", можно сказать.

Осталось избавиться от тех, кому комфортно не играть, а просто быть любимчиком.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 20:23
Думаю он серьезно возьмется за дело! Топ-4 уже не за горами
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 20:18
надеюсь одним из условий было приобретение настоящего опорника в пару к Джэку!
mphuZ
mphuZ
вчера в 20:16
Отлично, что не кинул команду в трудные времена!
Тем более, неплохо так обновились этой зимой)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 20:14
Ну типо, а кому он всеравно нужен...
Ben Saada
Ben Saada
вчера в 20:12
отличная новость!!!! Озил, один из моих любимых футболистов!!. спс соккер
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