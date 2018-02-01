Озил заключил с «Арсеналом» долгосрочное соглашение

Информация СМИ подтвердилась — полузащитник Месут Озил принял решение остаться в «Арсенале», заключив с «канонирами» новый долгосрочный контракт. Немец останется в клубе до лета 2021 года.

По неофициальной информации, по новому соглашению футболист будет получать по 350 тыс. фунтов в неделю.

В этом сезоне Озил забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. В 21 матче во всех турнирах хавбек создал 70 голевых моментов.