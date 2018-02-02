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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиекФонбет1.653.954.7
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Путин осмотрел «Ростов-Арену» с вертолёта

сегодня, 02:42

Президент РФ Владимир Путин проверил готовность нового стадиона в Ростове-на-Дону, который будет принимать часть матчей ЧМ-2018.

По пути из нового аэропорта «Платов» Путин совершил облёт спортивного кластера, осмотрел «Ростов-Арену» и прилегающие объекты. Во время облёта глава государства заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры.

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Все комментарии
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
сегодня в 11:47
Забыли добавить, что вертолет - это когда с тремя одновременно. Ну и фамилия губера в тему.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 11:32
почему бы ему не слетать на этом вертолете куда-нибудь за границу... например в гаагу...
борька
борька
сегодня в 09:25
Разделенная радость,половинное горе!
Марк Аврелий
Марк Аврелий ответил Faustello
сегодня в 09:24
Faustello:
Чё уж там, с МКС надо было!
Надо было с МКС, да и самого Путина там надо было бы оставить на несколько лет.
Супервайзер
Супервайзер ответил Kerri
сегодня в 09:20
Kerri:
Зачем с вертолета? С самолета тоже неплохо видно. И губернатор не особо нужен.
Из космоса лучше. Сразу все стадионы видны, да и губернаторов можно не слушать.
WATMan
WATMan ответил Kerri
сегодня в 08:07
Kerri:
Зачем с вертолета? С самолета тоже неплохо видно. И губернатор не особо нужен.
А это, чтоб Путин не увидел нечищенные ото льда улицы
Faustello
Faustello
сегодня в 07:58
Чё уж там, с МКС надо было!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:50
Забыли добавить что еще сам за штурвалом сидел..
Kerri
Kerri
сегодня в 03:23
Зачем с вертолета? С самолета тоже неплохо видно. И губернатор не особо нужен.
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