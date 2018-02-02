Путин осмотрел «Ростов-Арену» с вертолёта

Президент РФ Владимир Путин проверил готовность нового стадиона в Ростове-на-Дону, который будет принимать часть матчей ЧМ-2018.
По пути из нового аэропорта «Платов» Путин совершил облёт спортивного кластера, осмотрел «Ростов-Арену» и прилегающие объекты. Во время облёта глава государства заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры.
Президент из вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена», построенный к #ЧМ2018 https://t.co/YAVm4NomdP pic.twitter.com/B78gOUy8ZJ— Президент России (@KremlinRussia) 1 февраля 2018 г.