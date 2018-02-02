Моуриньо хочет убедить Умтити перейти летом в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует летом оформить трансфер защитника «Барселоны» Самуэля Умтити. Как отмечает источник, наставник МЮ Жозе Моуриньо хочет воспользоваться тем, что сине-гранатовые приостановили переговоры о продлении контракта с 24-летним футболистом, и сделать игроку сборной Франции щедрое предложение.

Сумма отступных за Умтити на данный момент составляет 60 млн евро, что, по данным источника, устраивает руководство «красных дьяволов».

Напомним, в январе с защитником каталонского клуба встречались представители «Манчестер Сити».