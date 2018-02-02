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Моуриньо хочет убедить Умтити перейти летом в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 06:20

«Манчестер Юнайтед» планирует летом оформить трансфер защитника «Барселоны» Самуэля Умтити. Как отмечает источник, наставник МЮ Жозе Моуриньо хочет воспользоваться тем, что сине-гранатовые приостановили переговоры о продлении контракта с 24-летним футболистом, и сделать игроку сборной Франции щедрое предложение.

Сумма отступных за Умтити на данный момент составляет 60 млн евро, что, по данным источника, устраивает руководство «красных дьяволов».

Напомним, в январе с защитником каталонского клуба встречались представители «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Reiden
Reiden
сегодня в 12:09
Пусть выкусит.
дурман
дурман
сегодня в 11:01
Умтити очень хорош.
МЮ надо свой взор обратить на Вермалена
ArtNow
ArtNow
сегодня в 10:20
ГЗМ подарите лучше Моуру
Марк Аврелий
Марк Аврелий
сегодня в 09:27
Умтити сейчас разыгрался хорошо.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 09:15
МЮ умеет делать щедрые предложения
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 09:07
KZ KZ FOOTBАL:
Защита с защитой, но играя в основном защищаясь по любому можешь пропустить. При Мауре игроки играют прямолинейно, нет креатива, в атаку (без разницы позиционная или контратака) подключаются 3, а временами 4 игрока, остальные все стоят в районе центра поля. одни кроссы и навесы, видно что Санчес хочет разнообразить игру, но вся команда тупо стоит и смотрит, не зная что делать. Прям сейчас у МЮ много классных игроков в атаке, но стиль Мауры просто убивает их потенциал. С такими игроками нужен тренер который ставит атакующий футбол. Здесь кто то писал что у МЮ нет инстинкта убийцы, с чем я согласен на все сто. МЮ если забивает 2 мяча (а в некоторых случаях даже после 1-го гола) команда сразу останавливается и начинает играть в эконом режиме.Как бы не было неприятно признать,но у Пепа получается лучше да и смотреть на такую игру приятно.
Надо было Санчеса на правый фланг ставить,тогда толку было больше и от Марсьяля, который слева набрал форму и его зачем-то на право поставили, насчет защитников есть Дармиан,Блинд,которые не соответствуют уровню МЮ, Смоллинг и Джонс в целом не плохо играют,для ротации пойдут,только вчера к сожалении не особо сыграли, Рохо и Линделеф по вопросом,наверно кто-то из этих 2 уйдет если придет новый защитник, а про инстинкт не согласен,МЮ прилично многим по закидывал по 4 банки, и по забитым мячам в числе лидеров, раз в год у сити палка стрельнула, в следующем сезоне такое у них не проканает
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:30
Хотеть не вредно
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил Владимир Ушаков
сегодня в 08:06
Владимир Ушаков:
Ну похоже что летом будем покупать центрального защитника, в свете травм Байи и неуверенной в последнее время других защитников,но надо будет и продавать игроков
Защита с защитой, но играя в основном защищаясь по любому можешь пропустить. При Мауре игроки играют прямолинейно, нет креатива, в атаку (без разницы позиционная или контратака) подключаются 3, а временами 4 игрока, остальные все стоят в районе центра поля. одни кроссы и навесы, видно что Санчес хочет разнообразить игру, но вся команда тупо стоит и смотрит, не зная что делать. Прям сейчас у МЮ много классных игроков в атаке, но стиль Мауры просто убивает их потенциал. С такими игроками нужен тренер который ставит атакующий футбол. Здесь кто то писал что у МЮ нет инстинкта убийцы, с чем я согласен на все сто. МЮ если забивает 2 мяча (а в некоторых случаях даже после 1-го гола) команда сразу останавливается и начинает играть в эконом режиме.Как бы не было неприятно признать,но у Пепа получается лучше да и смотреть на такую игру приятно.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 07:44
Не думаю, что это возможно.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Artuom
сегодня в 07:44
Artuom:
Многие ведутся на высокие зарплаты. Кто знает... Что в голове у Умтити и как он отреагирует, ни ты, ни кто другой знать не могут.
Да ,никто не знает,что может завтра прийти им в голову. Но если он хочет и дальше брать титулы и показывать хороший футбол,то ему следует остаться. Тем более он сейчас в отличной форме
Artuom
Artuom ответил barcelona and cruyff
сегодня в 07:30
barcelona and cruyff:
Ну да. Ща он к португальскому физруку нытику перейдет
Многие ведутся на высокие зарплаты. Кто знает... Что в голове у Умтити и как он отреагирует, ни ты, ни кто другой знать не могут.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:13
Ну похоже что летом будем покупать центрального защитника, в свете травм Байи и неуверенной в последнее время других защитников,но надо будет и продавать игроков
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 07:04
Наивный!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 07:02
Ну да. Ща он к португальскому физруку нытику перейдет
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