Иранская футболистка отказалась от убежища в Австралии и вернулась домой

1773226078

вчера, 13:47

Одна из пяти иранских футболисток, которым Австралия предоставила визы для пребывания в стране после Кубка Азии, отказалась от предложения и покинула государство. Об этом заявил глава МВД Австралии Тони Берк в комментарии для ESPN.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике Австралию за якобы принудительное возвращение спортсменок в Иран, и предложил принять их в Штатах. Австралия в итоге согласилась выдать визы пяти игрокам женской сборной Ирана, вылетевшей из турнира после трёх поражений в группе.

«Мы уважаем её решение. Товарищи по команде и тренер посоветовали связаться с иранским посольством и уехать», — пояснил Берк.