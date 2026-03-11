Top.Mail.Ru
Иранская футболистка отказалась от убежища в Австралии и вернулась домой

вчера, 13:47

Одна из пяти иранских футболисток, которым Австралия предоставила визы для пребывания в стране после Кубка Азии, отказалась от предложения и покинула государство. Об этом заявил глава МВД Австралии Тони Берк в комментарии для ESPN.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике Австралию за якобы принудительное возвращение спортсменок в Иран, и предложил принять их в Штатах. Австралия в итоге согласилась выдать визы пяти игрокам женской сборной Ирана, вылетевшей из турнира после трёх поражений в группе.

«Мы уважаем её решение. Товарищи по команде и тренер посоветовали связаться с иранским посольством и уехать», — пояснил Берк.

Источник: itar-tass.com
