Администратор «Торпедо» Александр Петров назначен советником гендиректора

вчера, 14:13

74-летний ветеран московского «Торпедо» Александр Петров, проработавший в клубе с 1 октября 1975 года, официально назначен советником генерального директора. Об этом сообщила пресс-служба команды.

До 2010 года Петров служил массажистом, а с 2010-го по февраль 2026-го занимал пост администратора. В декабре 2025-го он получил приз ТАСС «За верность» имени Фёдора Черенкова в номинации «За преданность делу».

«Александр Капитонович, желаем вам крепкого здоровья и продолжения продуктивной работы на благо черно-белых!» — отметили в клубе.

AleS
AleS
вчера в 16:44
На фотке уже с телефоном, советы Гендиру диктует)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
Капитоныч - ерунды не посоветует ! )
4e622zjznpd6
4e622zjznpd6
вчера в 15:27
Хоть тут будет прибавка к пенсии.
Vilar
Vilar
вчера в 14:53
Ну, вот дослужился за 50 лет до советника, хотя больше подошла бы должность свидетеля.
