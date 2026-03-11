Администратор «Торпедо» Александр Петров назначен советником гендиректора

1773227605

вчера, 14:13

74-летний ветеран московского «Торпедо» Александр Петров, проработавший в клубе с 1 октября 1975 года, официально назначен советником генерального директора. Об этом сообщила пресс-служба команды.

До 2010 года Петров служил массажистом, а с 2010-го по февраль 2026-го занимал пост администратора. В декабре 2025-го он получил приз ТАСС «За верность» имени Фёдора Черенкова в номинации «За преданность делу».

«Александр Капитонович, желаем вам крепкого здоровья и продолжения продуктивной работы на благо черно-белых!» — отметили в клубе.