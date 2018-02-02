Руслан Фомин вернулся в «Шахтер»

«Шахтер» объявил о возвращении в команду 31-летнего нападающего Руслана Фомина.

Футболист выступал за донецкий клуб в период с 2005-го по 2012-й год, время от времени путешествуя по арендам. Форвард играл за харьковские «Арсенал» и «Металлист», луганскую «Зарю», одесский «Черноморец» и «Мариуполь»

«Я очень рад вернуться в клуб, в котором я играл в начале своей карьеры. Мне остается сейчас приложить все свои силы, чтобы доказать, что не зря попал в „Шахтер“. Я буду стараться помочь команде добиться новых достижений», - сообщил Фомин.

В январе в стан «горняков» вернулся и еще один футболист, левый защитник Николай Матвиенко.