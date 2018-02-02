Казаки будут патрулировать окрестности стадиона в Калининграде во время матчей ЧМ-2018

В дни матчей ЧМ-2018 в Калининграде к охране стадиона на Острове привлекут казаков. Казаки будут патрулировать прилегающую к стадиону территорию. Каждую группу будет сопровождать сотрудник полиции.

«С правоохранительными органами мы взаимодействуем не первый год, механизм отлажен. Сейчас мы уточняем численность казачьих патрулей во время чемпионата, вопрос находится на согласовании в правительстве и правоохранительных структурах. Окончательное решение ожидается не раньше середины февраля.

Мы не нацелены на конфронтацию. Возникнет какой-либо конфликт — постараемся решить мирным путём. При угрозе здоровью будем действовать активно, никто не должен пострадать», — заявил атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга.

Отметим, что сам стадион будет полностью готов к 1 апреля.