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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Казаки будут патрулировать окрестности стадиона в Калининграде во время матчей ЧМ-2018

вчера, 19:31

В дни матчей ЧМ-2018 в Калининграде к охране стадиона на Острове привлекут казаков. Казаки будут патрулировать прилегающую к стадиону территорию. Каждую группу будет сопровождать сотрудник полиции.

«С правоохранительными органами мы взаимодействуем не первый год, механизм отлажен. Сейчас мы уточняем численность казачьих патрулей во время чемпионата, вопрос находится на согласовании в правительстве и правоохранительных структурах. Окончательное решение ожидается не раньше середины февраля.

Мы не нацелены на конфронтацию. Возникнет какой-либо конфликт — постараемся решить мирным путём. При угрозе здоровью будем действовать активно, никто не должен пострадать», — заявил атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга.

Отметим, что сам стадион будет полностью готов к 1 апреля.

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Все комментарии
Слайш
Слайш
вчера в 23:59
С какого театра сбегут? ) видели мы этих казаков, цирк да и только, смехота
311
311
вчера в 23:19
Борис с Трубачом и Бузовой будут патрулировать окрестности Тарасовки!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 21:50
А че не клоуны? У них тоже униформа есть.
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:05
главное, чтоб в Ньюкасле казаков не было!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил azures
вчера в 20:36
azures:
Очень смешно читать, что в Калининграде есть казаки, маразм и только.
Их там двое - я и узбек один из Питера !!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:35
И ,вообще ,какой идиот предложил Калининград ? А такой футбольный город как Краснодар оставили без большого праздника футбола !!! ...
azures
azures
вчера в 20:33
Очень смешно читать, что в Калининграде есть казаки, маразм и только.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Казанский
вчера в 20:31
Казанский:
Ильдарка точно существует..остальное по сказкам и преданиям нарисуем))
Да будет так ! ))
Казанский
Казанский ответил Алексей Коротеев
вчера в 20:30
Алексей Коротеев:
А существовали ли они ? Науке -это не известно ! )))
Ильдарка точно существует..остальное по сказкам и преданиям нарисуем))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Казанский
вчера в 20:29
Казанский:
В Казани привлечем орду татар-монгол с Ильдаркой во главе)))
А существовали ли они ? Науке -это не известно ! )))
Казанский
Казанский
вчера в 20:22
В Казани привлечем орду татар-монгол с Ильдаркой во главе)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:21
Представляю себе этих ряженых клоунов с чубами из под фуражек с пластмассовыми шашками !!!! Уписаться со смеху можно !!! ))))))))))))))))))
marvel777
marvel777 ответил LOpp
вчера в 20:19
LOpp:
австралийских????
были и там такие,вообще в Океании многие любили поесть человеченки - не только в Африке этим увлекались.
борька
борька
вчера в 20:19
А, там и на Берлин!
неброско
неброско
вчера в 20:05
Казахи
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 19:59
фигассе!!! Прусские казаки из Кенигбергской станицы!!!)))))))))))
LOpp
LOpp ответил cevin cigan
вчера в 19:54
cevin cigan:
Лучше в австралийских абориген-каннибалов!
австралийских????
cevin cigan
cevin cigan ответил Faustello
вчера в 19:51
Faustello:
Какие к чёрту в Калининграде казаки??? Ряжаные совсем уже оборзели, ну нарядились бы в матросов балтийцев. Казаки мля )))
Лучше в австралийских абориген-каннибалов!
Faustello
Faustello
вчера в 19:45
Какие к чёрту в Калининграде казаки???
Ряжаные совсем уже оборзели, ну нарядились бы в матросов балтийцев.
Казаки мля )))
dimagas1
dimagas1
вчера в 19:45
Это какие -то кизяки по ходу.
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
И тут незаконные бандФОРМИРОВАНИЯ.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:39
Балтийские казаки?Оригинально!
acm 1899
acm 1899
вчера в 19:32
С шашкой наголо!)
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