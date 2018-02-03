Видаль не сыграет с «Майнцем» из-за желудочной инфекции

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес сообщил о состоянии здоровья некоторых игроков в преддверии матча 21-го тура Бундеслиги против «Майнца».

Тренер сообщил, что участия во встрече точно не примет полузащитник Артуро Видаль, который подхватил желудочную инфекцию. Нападающий Сандро Вагнер, несмотря на небольшое повреждение, полностью отработал последнюю тренировку и сможет выйти на поле.

Также Хайнкес рассказал о состоянии Давида Алабы и Тиаго Алькантары:

«В четверг Алаба неудачно поскользнулся, мы посмотрим, как он будет себя чувствовать. Тиаго выглядит очень хорошо. Во время реабилитации он великолепно работал. Мы будем осторожны, посмотрим, как он будет реагировать на повышение нагрузок. Форсировать события мы определённо не будем. Он вернётся, когда будет полностью здоров. Наши лучшие игроки нам нужны в отличной форме и предельно мотивированными!»