Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин посетил расположение ПСЖ.

«В рамках программы обучения и подготовки футбольных менеджеров UEFA MIP посетил ПСЖ и Олимпийский комитет Франции. Во время поездки встречались с ведущими футбольными функционерами и обменивались знаниями и опытом с западными коллегами», — сказал сам Булыкин.

Программа УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (UEFA MIP) помогает бывшим игрокам обзавестись навыками, необходимыми для успешной работы на административных постах.