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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Булыкин посетил расположение ПСЖ

сегодня, 09:09

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин посетил расположение ПСЖ.

«В рамках программы обучения и подготовки футбольных менеджеров UEFA MIP посетил ПСЖ и Олимпийский комитет Франции. Во время поездки встречались с ведущими футбольными функционерами и обменивались знаниями и опытом с западными коллегами», — сказал сам Булыкин.

Программа УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (UEFA MIP) помогает бывшим игрокам обзавестись навыками, необходимыми для успешной работы на административных постах.

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 12:15
Насчет" опыта" - да, это у него есть ! А вот насчет " знаний" - как-то сомневаюсь, есть ли чем делиться .
azures
azures
сегодня в 12:10
А этого чего пиарят?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:09
метит на замену Неймара летом
LOpp
LOpp
сегодня в 09:52
чего не сделаешь ради автографа Неймара
Alex-96
Alex-96
сегодня в 09:26
На смену Кавани поехал)))))
Кlassе
Кlassе
сегодня в 09:23
Если учесть, какую чушь Булькин несет в своих многочисленных интервью, то для того, чтобы пробраться в расположение ПСЖ, ему пришлось украсть форму мойщика полов, или повара.
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