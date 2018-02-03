Мутко: «Черчесов старается быть объективным, шанс попасть в сборную есть у каждого»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что шанс попасть в сборную России имеет каждый футболист, в том числе и игроки «Зенита» Артем Дзюба и Иван Новосельцев, ушедшие в аренду до конца сезона в тульский «Арсенал».

«Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах. Впереди два товарищеских матча (23 марта с бразильцами и 27 марта с французами), которые определят состав национальной сборной. У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз.

Парням и тренерам сейчас надо понимать - вот сейчас все закладывается, и как они подготовятся, так и будет. У нас будет месяц [на подготовку] перед чемпионатом мира, и в этом отрезке надо показать себя так, чтобы попасть в состав сборной. Черчесов старается быть объективным, и шанс сейчас есть у каждого, я был на сборах, я это знаю. Их готовность, их форма будет решающим фактором для включения в сборную».