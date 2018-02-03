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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Мутко: «Черчесов старается быть объективным, шанс попасть в сборную есть у каждого»

сегодня, 09:26

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что шанс попасть в сборную России имеет каждый футболист, в том числе и игроки «Зенита» Артем Дзюба и Иван Новосельцев, ушедшие в аренду до конца сезона в тульский «Арсенал».

«Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах. Впереди два товарищеских матча (23 марта с бразильцами и 27 марта с французами), которые определят состав национальной сборной. У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз.

Парням и тренерам сейчас надо понимать - вот сейчас все закладывается, и как они подготовятся, так и будет. У нас будет месяц [на подготовку] перед чемпионатом мира, и в этом отрезке надо показать себя так, чтобы попасть в состав сборной. Черчесов старается быть объективным, и шанс сейчас есть у каждого, я был на сборах, я это знаю. Их готовность, их форма будет решающим фактором для включения в сборную».

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 12:37
Проотвечается, стопроцентов!
Egorium
Egorium
сегодня в 12:08
Весь спартак перепробовал, но толку что-то никакого.
patra
patra
сегодня в 12:01
Уровень сборной такой, что действительно может попасть любой.
борька
борька
сегодня в 11:29
Опозоришь и Черчесова и российский футбол!
Езжай в Америку денньги возвращай в Российсаий футбол, на строительство детских площадок!
marvel777
marvel777
сегодня в 11:18
это и пугает)
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:12
Не знаю почему упразднили вторую сборную. Скорее всего финансы. От молодежной до первой все-таки шаг очень большой. И нередко игроки "раскрываются" близко к 30-ти годам. Артему и Ивану удачи. Кстати, вот идея - сборная первого дивизиона. Вполне возможно создаст не маленькие проблемы основной сборной.
truffagldino
truffagldino
сегодня в 10:40
Быть об'ективным,и старается быть это разные вещи.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:31
По моему Саламыч только на словах объективен...
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 10:13
Мудыко заговорило!.
За адекватность
За адекватность ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:12
Против ЦСКА:
Мутко, надеюсь, что ты уже пройденный кошмарный этап в истории российского спорта. Не лезь в футбол своими верхними конечностями - все плохое, что мог, ты уже сделал.
Ну это вряд ли, оно не тонет.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:57
о да. у Денисова лучшая из россиян статистика на его позиции, но он обидел пупсика лысого, потому его нет в сборной, а есть головастый глушак, т.к. спартач.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 09:54
Дзюба - "У Мутко есть шанс посетить Олимпиаду инкогнито"
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:43
Опять Мутко вылез.
Когда ему уже найдут другую работу?
Послом в стране без интернета и связи, до которой очень трудно добраться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:38
Мутко, надеюсь, что ты уже пройденный кошмарный этап в истории российского спорта.
Не лезь в футбол своими верхними конечностями - все плохое, что мог, ты уже сделал.
Казанский
Казанский
сегодня в 09:28
Когда уходишь из Зенита всегда появляется шанс))
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