Сборная России обыграла «Звёзд футбола» на Кубке Легенд

Сборная России стартовала с победы на Кубке Легенд. Хозяева турнира обыграли команду «Звёзд футбола» со счётом 7:5. У россиян забивали Роман Павлюченко, Олег Корнаухов (2), Сергей Кирьяков, Роман Широков (2), Дмитрий Аленичев.

Сегодня россияне также сыграют против сборной Италии, матч начнется в 15:00 мск.

В первый день матчи турнира должны посетить 4-5 тысяч человек.