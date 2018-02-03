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Сборная России обыграла «Звёзд футбола» на Кубке Легенд

вчера, 13:35

Сборная России стартовала с победы на Кубке Легенд. Хозяева турнира обыграли команду «Звёзд футбола» со счётом 7:5. У россиян забивали Роман Павлюченко, Олег Корнаухов (2), Сергей Кирьяков, Роман Широков (2), Дмитрий Аленичев.

Сегодня россияне также сыграют против сборной Италии, матч начнется в 15:00 мск.

В первый день матчи турнира должны посетить 4-5 тысяч человек.

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Все комментарии
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 16:41
Действующие (только завершившие карьеру) игроки обыграли 50+ летних мужиков. Молодцы, че. Есть чем гордиться. Хоть где-то смогли выиграть, раз на ЧМ или ЧЕ не судьба даже из группы выйти.
Faustello
Faustello
вчера в 15:24
Что творят черти!!!
Нужно запретить все эти Мундиали и проводить только такие турниры!
cska.78
cska.78
вчера в 15:11
Пока и итальянцев 3:0 обыгрывают!
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 14:38
заплатили старым иностранцам, чтоб те доблестно проиграли России. Браво. Из года в год одно и то же.
А как ЧЕ, ЧМ - то грекам всосут, то с Кореей вничью сыграют
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 14:26
Под старости лет,Россия получила целую россыпь звезд,а по молодости почему так не играли?
grafff
grafff
вчера в 14:00
Легенды Широков и Павлюченко
drug01
drug01
вчера в 13:55
Так продолжать!!!!!
eaguar
eaguar
вчера в 13:49
помнят еще как играть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:48
Наши пенсинеры самые здоровые пенсионеры в мире футбола.
Jum13
Jum13
вчера в 13:45
Ахахаха - Павлюченко звезда )))
FILL3286
FILL3286
вчера в 13:43
а что тут делает мега звязда шароков?
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил vistory
вчера в 13:42
vistory:
В сборной "Звезд футбола" наверняка играли 90-летние, если Кирьяков с Аленичевым смогли их обыграть.
Да там постоянно только такие и играют, ты что, не знал ? Разве смогут наши обыграть ровесников ?
vistory
vistory
вчера в 13:41
В сборной "Звезд футбола" наверняка играли 90-летние, если Кирьяков с Аленичевым смогли их обыграть.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:39
Здорово играют
kastites
kastites
вчера в 13:36
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