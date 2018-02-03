Лондонский «Арсенал» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» - «Эвертон» 5:1 (4:0)
Голы: Рэмзи 6, Косьельни 14, Рэмзи 19, Обамеянг 37, Рэмзи 74 - Калверт-Льюин 64.
«Арсенал»: Чех (Оспина 70), Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Колашинац 46), Джака, Рэмзи (Уилшир 75), Айвоби, Мхитарян, Озил, Обамеянг.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Уильямс, Кин (Дэвис 46), Мангала, Шнейдерлин, Гуйе, Уолкотт (Калверт-Льюин 61), Боласи, Ниасс (Тосун 78).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
Предупреждения: Косьельни 24, Мустафи 50.
Судья: Нил Суорбрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Бернли».
Даже 56у станет понятно, что моур просто физручка, которая выучила как играть на пианино собачий вальс, и впаривает его всем вместо симфоний Бетховина)))
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