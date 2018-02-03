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«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»

вчера, 22:20
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Лондонский «Арсенал» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Эвертон» 5:1 (4:0)
Голы: Рэмзи 6, Косьельни 14, Рэмзи 19, Обамеянг 37, Рэмзи 74 - Калверт-Льюин 64.

«Арсенал»: Чех (Оспина 70), Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Колашинац 46), Джака, Рэмзи (Уилшир 75), Айвоби, Мхитарян, Озил, Обамеянг.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Уильямс, Кин (Дэвис 46), Мангала, Шнейдерлин, Гуйе, Уолкотт (Калверт-Льюин 61), Боласи, Ниасс (Тосун 78).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.

Предупреждения: Косьельни 24, Мустафи 50.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Бернли».

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Все комментарии
Vadim-SS
Vadim-SS ответил yudin_duda
сегодня в 00:38
yudin_duda:
Что-то шашлыка прорвало, опять, наверное, на пару матчей
да заткнись уже ху..о нич тож ное.
Ascension
Ascension ответил yudin_duda
сегодня в 00:37
yudin_duda:
Что-то шашлыка прорвало, опять, наверное, на пару матчей
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 00:21
    Пушкари зачет
    Serge_1
    Serge_1 ответил Брулин
    сегодня в 00:19
    Брулин:
    Надеюсь что продолжит в том же духе. Такого игрока, как Санти, Арсеналу очень не хватало.
    Арсеналу нужен третий "свободный художник"- упрямый испанец Санти Косорла .Озил+Мики +Косорла
    Мысыктар
    Мысыктар ответил dzvinka
    сегодня в 00:12
    dzvinka:
    некоторые сомневались, но я сразу говорил, Мхитарян зайдет - его команда будет, его игра. Это не унылое д***** у моура.
    в точку,Арсенал такую жару даст с этими 2мя
    yudin_duda
    yudin_duda
    сегодня в 00:10
    Что-то шашлыка прорвало, опять, наверное, на пару матчей
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:53
    арсенал решительно настроен отстоять 6-ую строчку АПЛ !
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:48
    Надеюсь что продолжит в том же духе. Такого игрока, как Санти, Арсеналу очень не хватало.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 23:21
    продали Санчеса, проиграли Суонси(адаптация) и вперёд к Победам... Следующий матч с утомлённым Тотенхэм(МЮ,Ливерпуль,Ювентус)
    drug01
    drug01
    вчера в 23:14
    Арсенал начинает новую жизнь!
    Ascension
    Ascension ответил Mоnоlo
    вчера в 23:06
    Mоnоlo:
    Значит в след. туре получат охапку от Тоттенхэма.
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 23:05
      Рэми красавчик,трешечку отгрузил.
      Mоnоlo
      Mоnоlo
      вчера в 23:04
      Значит в след. туре получат охапку от Тоттенхэма.
      Ascension
      Ascension
      вчера в 22:56
      Мхитарян за 1 матч поднялся по ассистам на 5 место, еще 3 ассиста осталось до 1 места, чтобы оставить позади КДБ и Погба
      eaguar
      eaguar
      вчера в 22:54
      Арсенал с победой.
      nnb199O
      nnb199O
      вчера в 22:54
      День удался молодцы...
      Ascension
      Ascension
      вчера в 22:51
      Стоит отдать должное королю АПЛ - мсье Венгеру! В любой ситуации выходит в дамки)
      Kerri
      Kerri
      вчера в 22:49
      Красиво!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил 4ever Ars
      вчера в 22:47
      4ever Ars:
      Зато Мхитарян видимо привык уже в автобус играть и сегодня шикарно отрабатывал в защите)))) Надо бы Ивоби в МЮ в аренду на годик отдать...)))
      Его бы лучше в "Барсу" на годик. Ты же видел его игру сегодня, красиво отберет мяч, а потом выкатит сопернику.... Затормозит атаку, потом сделает классный финт и снова отдаст сопернику.. )
      nnb199O
      nnb199O
      вчера в 22:47
      Арсеналская связка Обамеянг - Мхитарян уже в деле...
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
      вчера в 22:46
      Молодца Арсенал Обаму с почином
      VIPded
      VIPded
      вчера в 22:41
      Роскошно! Ну а асабливый просто дурик...)))
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      вчера в 22:39
      Арсенал возраждается
      Ascension
      Ascension
      вчера в 22:38
      Моур после всего произошедшего, умирает в канаве))
      kastites
      kastites
      вчера в 22:37
      Арсенал хорошо укрепился
      4ever Ars
      4ever Ars ответил nnb199O
      вчера в 22:35
      nnb199O:
      Мхитарян отдал 3 голевых в какой то степени рекорд.... Жаль что Ляказета в конце не выпустили..
      Если бы не травма Чеха и возможно у Монреаля, то вышел бы... А так здоровья им. А Ляказетт скоро в ЛЕ оторвется)))
      4ever Ars
      4ever Ars ответил dzvinka
      вчера в 22:33
      dzvinka:
      моур сам купил игрока, сам его не знал как использовать, сам потом его мариновал... и отдав в другую команду сделал вид будто бы отдает шлак. А парень берет, выходит, и делает 3 ассиста после кошмарного полугода у 14ка в команде с его автобусом. Даже 56у станет понятно, что моур просто физручка, которая выучила как играть на пианино собачий вальс, и впаривает его всем вместо симфоний Бетховина)))
      Зато Мхитарян видимо привык уже в автобус играть и сегодня шикарно отрабатывал в защите))))
      Надо бы Ивоби в МЮ в аренду на годик отдать...)))
      ст_прапорщик
      ст_прапорщик ответил Так Себе Аналитик
      вчера в 22:32
      Так Себе Аналитик:
      Нет, у меня план лучше - вы завтра проигрываете "Ливерпулю", потом нам, и мы становимся настоящими соседями и по Лондону и по очкам)
      у каждого своё виденье прекрасного)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 22:32
      Редакция, почему вы заменили "разбил" на "отправил 5 мячей"?)
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 22:32
      некоторые сомневались, но я сразу говорил, Мхитарян зайдет - его команда будет, его игра. Это не унылое д***** у моура.
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