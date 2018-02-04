Бонуччи: «Мог перейти в „Зенит“, но жена переубедила меня»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи заявил, что после перехода в «Ювентус» из «Бари» в 2010 году он не был доволен тем, как складывалась его карьера, потому был готов перебраться в «Зенит». Итальянца отговорила от этого его жена.

«В свой первый сезон в „Юве“, я часто просиживал штаны на скамейке запасных и не был доволен ситуацией. Я уже был близок к тому, чтобы перейти в „Зенит“, но моя жена поддержала меня. Именно она сыграла главную роль в том, чтобы я проявил стойкость и остался».

Напомним, что до лета 2017 года, игрок выступал за «Ювентус», после чего решил перебраться в «Милан».