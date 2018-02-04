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Бонуччи: «Мог перейти в „Зенит“, но жена переубедила меня»

сегодня, 09:26

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи заявил, что после перехода в «Ювентус» из «Бари» в 2010 году он не был доволен тем, как складывалась его карьера, потому был готов перебраться в «Зенит». Итальянца отговорила от этого его жена.

«В свой первый сезон в „Юве“, я часто просиживал штаны на скамейке запасных и не был доволен ситуацией. Я уже был близок к тому, чтобы перейти в „Зенит“, но моя жена поддержала меня. Именно она сыграла главную роль в том, чтобы я проявил стойкость и остался».

Напомним, что до лета 2017 года, игрок выступал за «Ювентус», после чего решил перебраться в «Милан».

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Все комментарии
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Казанский
сегодня в 12:36
Казанский:
В свой первый сезон в „Юве“, я часто просиживал штаны на скамейке запасных и не был доволен ситуацией. Я уже был близок к тому, чтобы перейти в „Зенит“ --------------------- Зенит переходят или об безисходности или за баблом
Казанский ты в свой огород посмотри,что у вас в Казани происходит .Любишь свой нос засовывать не в свои дела.....Диванный Эксперт.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая ответил FROLL 001
сегодня в 12:25
FROLL 001:
Сегодня тема не о чем, в отличии от вчерашнего позора пупсиков. Это у спартачей начало заживать, вот и подтянулись. Гыгыгыгыгы!
...тема самая правильная и поучительная...
...как правильно нужно жену выбирать , чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...( в том числе и проведённые на лавке в Зените )....
ЧиП
ЧиП
сегодня в 12:22
Повезло мужику с женой. С мозгами оказалась!
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 12:18
мудрая женщина
-Spartanec-
-Spartanec-
сегодня в 12:16
Женщина-оберег! ))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Baklan-птица гордая
сегодня в 12:14
Baklan-птица гордая:
...похоже эта тема сегодня топовая , как вчера после Спартаковской тренировочной игры....
Сегодня тема не о чем, в отличии от вчерашнего позора пупсиков. Это у спартачей начало заживать, вот и подтянулись. Гыгыгыгыгы!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:13
AntiherQ1488:
Спасибо, познавательно) Слышал историю, что Америка запретила все пропагандистские сми. От слова все. С тех пор Голос Америки у них самих запрещен) Не знаю, так это или нет. За что купил)
...а в США никогда Голоса Америки и не было , это спецпроэкт на Соцстраны был заточен , как и радио Свобода и Свободная Европа...
...а финансирование прикрыли после развала Союза и всего соцлагеря...
...они свою задачу выполнили....
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:11
Спасибо автору за тему
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 12:07
...похоже эта тема сегодня топовая , как вчера после Спартаковской тренировочной игры....
Dream game
Dream game
сегодня в 12:04
какая мудрая женщина однако
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Спартач-болельщик
сегодня в 12:03
Спартач-болельщик:
Я не знаю, были ли в то время глушилки, но мне интересно, как 12ти летний их "обходил". Поделишься секретной информацией?)) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...я готов поделиться своим опытом .... ...в 1972 году мне было 13 лет и я тоже слушал забугорные станции.... ...в то время я жил в Риге и буквально в 500-ах метрах от станции глушилки , которая находилась буквально рядом с ледовым дворцом спорта ( по сути центр города ) ...так вот , радиозаводы ВЭФ и Радиотехника выпускали много радиоприёмников на экспорт ( удивительно для нынешнего поколения , но очень много закупали именно капстраны Великобритания , Франция ) с коротковолновыми диапазонами 8 , 11 , 13 метров , а у нас начиналось с 25 метров и глушили именно с 25 и выше... ...планка на 13 метров в радиоприёмниках Вэф 12 ,. 201-202 менялась за 5 минут одним винтиком....и вуаля ! слушай голос америки без помех...
Спасибо, познавательно)
Слышал историю, что Америка запретила все пропагандистские сми. От слова все. С тех пор Голос Америки у них самих запрещен) Не знаю, так это или нет. За что купил)
Alex-96
Alex-96 ответил obana777
сегодня в 12:03
obana777:
Какой сам, такая и жена. Хорошие замуж выходят за толковых мужиков. А был бы ты толковым, то не вынес бы на всеобщее обозрение свои семейные проблемы.
У меня проблем нет, потому что жену не слушаю. Может это у тебя проблемы?
juvenale
juvenale
сегодня в 12:02
34 игры это он мало играл?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:58
Такую жену надо на руках носить весь год ,что уберегла от вокзальных скитаний
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 11:55
Умная жена, спасла футболиста.
Saang
Saang
сегодня в 11:54
Нельзя отпускать своего мужика к другим бабам)
Батон Судьбы
Батон Судьбы
сегодня в 11:54
Для пупсов смотрю животрепещущая тема!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:53
AntiherQ1488:
Э нет, ты не с антенной в руках бегал, для улучшения сигнала, ты обходил глушилки КГБ, сам сказал) "ты хочешь слушать Голос Америки , таки слушай , глушилки обойди и таки оно будет и я обошёл и придумал как , с помехами но слушал" Я не знаю, были ли в то время глушилки, но мне интересно, как 12ти летний их "обходил". Поделишься секретной информацией?))
Я не знаю, были ли в то время глушилки, но мне интересно, как 12ти летний их "обходил".

Поделишься секретной информацией?))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...я готов поделиться своим опытом ....
...в 1972 году мне было 13 лет и я тоже слушал забугорные станции....
...в то время я жил в Риге и буквально в 500-ах метрах от станции глушилки , которая находилась буквально рядом с ледовым дворцом спорта ( по сути центр города )
...так вот , радиозаводы ВЭФ и Радиотехника выпускали много радиоприёмников на экспорт ( удивительно для нынешнего поколения , но очень много закупали именно капстраны Великобритания , Франция ) с коротковолновыми диапазонами 8 , 11 , 13 метров , а у нас начиналось с 25 метров и глушили именно с 25 и выше...
...планка на 13 метров в радиоприёмниках Вэф 12 ,. 201-202 менялась за 5 минут одним винтиком....и вуаля ! слушай голос америки без помех...
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
сегодня в 11:51
Боннучи чуть ли не плачет рассказывая душераздирающую историю из своей жизни) А ведь его жена спасла от необдуманного поступка жене нужно памятник поставить.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:51
он должен жене ноги целовать
moskwa 09
moskwa 09 ответил Казанский
сегодня в 11:49
Казанский:
В свой первый сезон в „Юве“, я часто просиживал штаны на скамейке запасных и не был доволен ситуацией. Я уже был близок к тому, чтобы перейти в „Зенит“ --------------------- Зенит переходят или об безисходности или за баблом
как там дела в рубине?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 11:47
Казанский:
Ладно,всем до вечера.Степака,не бурогозь здесь)))
Колян привет Дружище! Нормально сказал по этой теме - Респект!
MAUS
MAUS ответил Aram Yagubyan
сегодня в 11:46
Aram Yagubyan:
Забавно смотреть, как спартачи после своих позоров заново шутить учатся
Это не шутки — это факты! Проверенные временем, причём достоверные! Так что не надо тут умничать!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 11:45
Лео - в Зените очень много сейчас собралось - южно-американских пацанов. Правильно жена тебе сказала - там делать нечего. В Италии на теплой лавке лучше сиди и не отсвечивай, чем в холодном и морозном Питере.)
Живанильда
Живанильда ответил ЮЗИК
сегодня в 11:41
ЮЗИК:
Так и остался подкаблучником
cочувствую
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:34
Так и остался подкаблучником
борька
борька
сегодня в 11:29
Влияние женщины, спасло Бонуччи от вырождкния и вдохнула в него романтику.он теперь трет штану в Милане!
korn3512
korn3512
сегодня в 11:23
И только Палец(palex) из чисто только своей природной скромности, бегает по соккеру и
втихаря лайкУет свой питерский шалаш)) Здарова ЛЁХА!)
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 11:23
" Выслушай женщину и поступи наоборот"! И кто скажет. что эта пословица верна ?
Олeневод
Олeневод ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:20
AntiherQ1488:
Тогда зачем настолько откровенно придумывать?) Любой, у кого мало мальски - критическое мышление сразу скажут, что это чушь.
А что я придумал? Так было , да может не так сказал , но я действительно слушал западные станции с 12-ти лет и кстати в институт поступил имея средний балл в школе 3,76
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