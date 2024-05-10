Слишкович и Мусаев – тренеры, в которых опасно поверить. «Спартак» рискует помочь своим врагам

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вчера, 18:54

Обыграть «Краснодар» – значит, отдать титул «Зениту» или «Динамо».

Слишкович считает матчи без поражений

- Выезд в Нижний Новгород испортил впечатления (0:0, слабая игра в атаке), но в целом Владимир Слишкович по-прежнему отлично избавляет «красно-белых» от психологических травм, нанесённых Абаскалем. Есть несколько ключевых изменений. Во-первых, команда окончательно перешла на схему с тремя центральными защитниками – сейчас важнее надёжность на своей половине, а в атаке найти свои моменты позволит класс игроков. Во-вторых, из матча в матч босниец прибегает к активной ротации. Возможно, дело в накопившейся усталости. На последние матчи нужно равномерно распределить нагрузку – важно побороться и за Кубок России, и сохраниться в топ-5 чемпионата. Так, постоянно менялись сочетания в центре обороны (Чернов-Бабич-Дуарте, Чернов-Маслов, Дуарте-Чернов Маслов), в центре поля (Литвинов-Умяров, Мартинс-Пруцев) и т.д.

- Ещё бросается в глаза, что вообще с поля не уходит Никита Чернов. Центрбек и раньше считался отличным приобретением. Получили его москвичи за бесценок – при этом Никита был надёжен как третий выбор на свою позицию. В старте появлялся нечасто, но выходил в Кубке – и мог подстраховать в случае потери лидеров без потери качества. После ухода Абаскаля Чернов в каждом матче выходил в старте. Активно Слишкович подключает и Павла Маслова. Его ещё Тедеско активно использовал в расстановке с тремя центральными – потом тренерская чехарда, длительное восстановление. Только теперь, в последних двух турах, Павла выпускали в старте.

- Огромный плюс для имиджа Слишковича – успех в последних дерби. 3 игры с соседями – ни одного поражения. После ничьи с ЦСКА (0:0) – результативные победы над «Локо» (3:2) и «Динамо» (2:0). Каждая приблизила к целям – закрепление места в топ-5 и финал Пути регионов Кубка против «Балтики».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Максименко – Чернов, Дуарте, Маслов – Зобнин, Литвинов, Умяров, Денисов – Зиньковский, Угальде, Бонгонда.

«Краснодар» отказывается вступать в чемпионскую борьбу

- Как минимум последние два матча вызывают отторжение из-за характера чемпионской гонка. Гонкой это назвать тяжело – скорее поддавки между «быками» и «Зенитом». Петербуржцы ошибаются матч за матчем. 1 победа в последних 6 матчах во всех турнирах. В чемпионате на этом отрезке проиграли «Рубину» (0:2) и прямому конкуренту – «Динамо» (0:1). Затем упустили победу над «Факелом». Теперь предстоит играть с ЦСКА и вероятна новая осечка. Но «Краснодару» это вообще никак не помогает. Когда петербуржцы остались без очков с «Динамо», «быки» могли ворваться на первое место – но выдали серый матч с «Крыльями» (0:0) и остались вторыми. На прошлых выходных играли с «Ахматом» дома – победа давала шанс надеяться на выход в лидеры в случае осечки «Зенита». У петербуржцев – ничья, но и «быки» проиграли. Это как перетягивание каната наоборот. И страшно, что так действует команда, которая ранее и близко не подступала к чемпионской гонке.

- Можно упомянуть, что Мусаева не результат приносить звали – а ставить привлекательный краснодарский футбол. О тренерской дилемме будет ниже, но пока отметим – ни результата, ни содержательной игры мы не видим.

- «Горожан» ожидает интригующая концовка. В трёх последних встречах предстоит дважды сыграть с москвичами. В первом случае «Спартак», который нацелен сохранить место в топ-5. А вот в последнем туре матч с «Динамо». И кто знает – он может стать «золотым».

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов – Оласа, Кайо, Тормена, Олусегун – Кастаньо, Черников – Са, Сперцян, Батчи – Кордоба.

Тренеры «красно-белых» и «быков» в одной лодке

Обоим клубам придётся поломать голову над тем, что делать со своими тренерами летом. Ситуации похожи.

Слишковича назначали исполняющим обязанности и рассчитывали удержать так команду от развала до лета. И уже в межсезонье перейти к обновлению под долгосрочный проект с другим наставником. Только Владимир стал добиваться результата матч за матчем. Уже маячит возможность принести трофей – тогда этот сезон никак не назовёшь провальным. А работу боснийца и вовсе придётся признать успешной. И тогда руководство окажется в логической ловушке: «Работа успешна – так оставляйте его у руля!» Судя по словам спортивного директора клуба Томаша Амарала, такой выбор действительно стоит.

Мусаев «Краснодару», конечно, не даёт поводов для продления контракта – а действующий рассчитан до ближайшего лета. Но настолько же справедливо будет сказать, что у Мурада Олеговича просто нет соответствующего материала для интеграции команды в свою систему. По логике его изначально поставили в такую ситуацию, когда дать требуемый результат сразу невозможно – а значит, нужно оставлять.

Москвичам остаётся выбирать между планами на долгосрочный проект и верой в Слишковича (держа в памяти пример Ди Маттео и «Челси»). А «Краснодару» — между верой в краснодарскую философию Мусаева и признанием ошибки с увольнением Ивича.

Прогноз Soccer.ru: чисто на бумаге можно было бы сомневаться, что «Спартак» продолжит серию без поражений. Проблема в том, что у «Краснодара» в последних играх настолько измельчал менталитет победителей, что в матчах им опять мешает бесхарактерность. И с такими «быками» «красно-белые» — фавориты. Южанам тоже стоит отдать должное – очки они всё равно набирают и могут играть проблесками. Поэтому будет ничья, которая опять оставит недосказанность в состоянии «горожан».