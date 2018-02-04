Тотти: «Видеть, что люди в другой части света так болеют за меня, очень приятно»

Легендарный итальянский нападающий Франческо Тотти рассказал о том, как прошел Кубок Легенд в Москве.



«Это были утомительные игры, ведь мы не привыкли играть на таком поле, плюс ко всему мы уже в определенном возрасте, поэтому чувствуется усталость. Кого-то одного из футболистов выделять не буду, потому что здесь я встретил много игроков, с кем встречался раньше на футбольных полях, это очень приятно. Видеть, что люди в другой части света так болеют и рады меня видеть, очень приятно, это сильный эмоциональный момент. Это очень важное мероприятие, объединить всех бывших футболистов на одном мероприятии было здорово».



Сборная Италии заняла на Кубке Легенд шестое место, Тотти забил четыре мяча за весь турнир.