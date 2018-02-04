В поединке 23-го тура «Милан» не удержал победу над «Удинезе».
Удине, стадион «Дачия Арена»
«Удинезе» – «Милан» – 1:1 (0:1)
Голы: Доннарумма 76 (автогол) — Сусо 9
«Удинезе»: Биццари, Данило, Нуйтинк, Ларсен, Янкто, Барак, Бехрами (Балич 74), Пеццелла (Видмер 65), Дзампано, Лазанья, де Пауль (Лопес 68).
Главный тренер: Массимо Оддо.
«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Калабрия, Абате, Билья, Бонавентура (Антонелли 71), Кессье, Силва, Чалханоглу (Борини 79), Сусо.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
Предупреждения: Стригер 33, Калабрия 41, Данило 85.
Удаление: Калабрия 68 (вторая желтая).
Судья: Джанлука Манганьелло.
В параллельном поединке «Ювентус» уничтожил «Сассуоло».
Андрей Силва 30 голов в серия а! открытие нового Шевченки! Кристинао Роналдо уходит
из футбола когда появляется мой единоверец Хасан Чалканоглу, обладатель золого мяча три раза. Кессе напоминаит мне грациозную легенду Милана Макелеле!
У Уденезе цвет формы как у ювентус. это не просто так сделано. мудрый наставник Ренато Гаттуза ведет подготовку к разгромам Турина!!! чуствую в них говорит зависть к нашим успехам и страх. ведь великий Милан вернулся в серьез и на долго! скудетта будет совсем скоро, сегодня ночью я уже трогал за нее во сне!
Андрей Силва 30 голов в серия а! открытие нового Шевченки! Кристинао Роналдо уходит
из футбола когда появляется мой единоверец Хасан Чалканоглу, обладатель золого мяча три раза. Кессе напоминаит мне грациозную легенду Милана Макелеле!
У Уденезе цвет формы как у ювентус. это не просто так сделано. мудрый наставник Ренато Гаттуза ведет подготовку к разгромам Турина!!! чуствую в них говорит зависть к нашим успехам и страх. ведь великий Милан вернулся в серьез и на долго! скудетта будет совсем скоро, сегодня ночью я уже трогал за нее во сне!