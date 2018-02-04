Оставшись в меньшинстве, «Милан» упустил победу над «Удинезе»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Турция. Супер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиФонбет5.841.57
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалагаФонбет2.253.43.15
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаФонбет1.464.257.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Атлетико» не без труда обыграл «Валенсию»0
21:25
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили перестрелку на «Энфилде»262
20:05
«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»225
18:53
«Зенит» сыграл вничью со «Слованом»160
18:50
«Ювентус» камня на камне не оставил от «Сассуоло»61
00:44
«Наполи» справился с «Беневенто»0
00:26
Переговоры «Краснодара» и «Зенита» по Шатову идут со скрипом1
00:18
Умтити подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Эспаньола»1
00:02
Батшуайи признали лучшим игроком 21-го тура Бундеслиги0
23:50
Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»8
23:46
Источник: «Спартак» и «Сантос» согласовали трансфер Вериссимо за 8,5 млн евро5
23:44
Кариус: «Мы расстроены, поскольку победа была рядом»0
23:16
Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»11
23:05
Милнер: «„Тоттенхэм“ — хорошая команда, которая умеет быстро распоряжаться мячом»1
22:51
Ключевой игрок «Хоффенхайма» выбыл на два месяца2
22:43
Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса15
22:39
Габулов пропустил три мяча от «Шарлеруа»15
22:30
«Зенит» завтра проведет спарринг с литовским клубом11
22:28
«Беневенто» - «Наполи»: стартовые составы0
22:22
Миланов оправился от травмы и тренируется без ограничений8
22:13
Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»6
22:10
Глушаков вернулся в общую группу «Спартака»17
22:02
Почеттино: «„Тоттенхэм“ играл гораздо лучше „Ливерпуля“»17
21:59
«Атлетико» - «Валенсия»: Гризманн и Коста начнут в «старте»3
21:54
Клопп: «Пенальти не было, судья решил исход встречи»28

Оставшись в меньшинстве, «Милан» упустил победу над «Удинезе»

вчера, 18:51
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В поединке 23-го тура «Милан» не удержал победу над «Удинезе».

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» – «Милан» – 1:1 (0:1)
Голы: Доннарумма 76 (автогол) — Сусо 9

«Удинезе»: Биццари, Данило, Нуйтинк, Ларсен, Янкто, Барак, Бехрами (Балич 74), Пеццелла (Видмер 65), Дзампано, Лазанья, де Пауль (Лопес 68).
Главный тренер: Массимо Оддо.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Калабрия, Абате, Билья, Бонавентура (Антонелли 71), Кессье, Силва, Чалханоглу (Борини 79), Сусо.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

Предупреждения: Стригер 33, Калабрия 41, Данило 85.

Удаление: Калабрия 68 (вторая желтая).

Судья: Джанлука Манганьелло.

В параллельном поединке «Ювентус» уничтожил «Сассуоло».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Наполи» справился с «Беневенто»
Сегодня, 00:44 0
«Атлетико» не без труда обыграл «Валенсию»
Сегодня, 00:37 0
Умтити подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Эспаньола»
Сегодня, 00:18 1
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: динамическое равновесие
Вчера, 22:29Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения0
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили перестрелку на «Энфилде»
Вчера, 21:25 262
«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»
Вчера, 20:05 225
Обсудить
Все комментарии
FERIS
FERIS
вчера в 23:28
А что я не прав?
Apsny
Apsny
вчера в 21:42
И это Буффон2?)))
DEIVID
DEIVID
вчера в 21:02
Сусо шикарнейший гол забил.
dimagas1
dimagas1 ответил Bалерошка
вчера в 20:33
Bалерошка:
Наши мудрые китайские повелители сказали мне такую поговорку! Хуанхэ течет с верху в низ а великий Милан в таблице идет с низу в верх. поздравляю всех нас дорогие росонерцы, мы уже встали с колен на локти. Андрей Силва 30 голов в серия а! открытие нового Шевченки! Кристинао Роналдо уходит из футбола когда появляется мой единоверец Хасан Чалканоглу, обладатель золого мяча три раза. Кессе напоминаит мне грациозную легенду Милана Макелеле! У Уденезе цвет формы как у ювентус. это не просто так сделано. мудрый наставник Ренато Гаттуза ведет подготовку к разгромам Турина!!! чуствую в них говорит зависть к нашим успехам и страх. ведь великий Милан вернулся в серьез и на долго! скудетта будет совсем скоро, сегодня ночью я уже трогал за нее во сне!
Все вроде складно.Но про Макелеле не понял)))Он в Реале и Челси и еще в 2-3 клубах Франции играл,при чем тут Милан?
drug01
drug01
вчера в 19:45
Когда же у Милана пойдет игра!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 19:38
серия побед завершена? ясно))
Saang
Saang
вчера в 19:32
Не продули хоть - и то счастье...
Чемпионский Клык 5
Чемпионский Клык 5
вчера в 19:09
    VIPded
    VIPded
    вчера в 19:04
    С такими косяками толстый своего Долларрублю и в серию В не продаст...
    Горбатого могила исправит
    Горбатого могила исправит
    вчера в 19:04
    Наемник Мepдуччи за полгода в середняке успел превратиться из лучшего защитника Европы в косолапого привозилу )))
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    вчера в 19:03
    Милану надо было продавать Доннарумму.
    Abbath
    Abbath
    вчера в 19:00
    После первого тайма я уж было начал на что-то надеяться, но во втором началась форменная паника и все вернулось на круги своя. Стабильность, мать её.
    cska.78
    cska.78
    вчера в 19:00
    Ого, Доннарумма себе забил :)
    Чистый спирт
    Чистый спирт
    вчера в 18:59
    А есть видео, где Милан не удержался победу?
    pinturicchio86
    pinturicchio86
    вчера в 18:58
      Klose_Miro
      Klose_Miro
      вчера в 18:57
      Результат приемлимый.
      Удачи СПАЛу в следующем туре. Вся Европа за вас парни.
      Bалерошка
      Bалерошка
      вчера в 18:54
      Наши мудрые китайские повелители сказали мне такую поговорку! Хуанхэ течет с верху в низ а великий Милан в таблице идет с низу в верх. поздравляю всех нас дорогие росонерцы, мы уже встали с колен на локти.
      Андрей Силва 30 голов в серия а! открытие нового Шевченки! Кристинао Роналдо уходит
      из футбола когда появляется мой единоверец Хасан Чалканоглу, обладатель золого мяча три раза. Кессе напоминаит мне грациозную легенду Милана Макелеле!
      У Уденезе цвет формы как у ювентус. это не просто так сделано. мудрый наставник Ренато Гаттуза ведет подготовку к разгромам Турина!!! чуствую в них говорит зависть к нашим успехам и страх. ведь великий Милан вернулся в серьез и на долго! скудетта будет совсем скоро, сегодня ночью я уже трогал за нее во сне!
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      вчера в 18:54
      Молодцы подпортили маленько настроенье...
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      вчера в 18:53
      Долларрума зарешал похоже
      juchok
      juchok
      вчера в 18:53
      пойдет! Сусо-гол тура 100%
      FILL3286
      FILL3286
      вчера в 18:53
      Школьника продать срочно или подарить кому нибудь!
      Звезда х,,,,!
      Косяки почти каждый матч,а то возобновили буфон номер 2,
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100