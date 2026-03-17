«Спартак» просит ЭСК РФС рассмотреть три эпизода матча против «Зенита»

сегодня, 13:48

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игра завершилась победой петербуржцев 2:0, оба гола были забиты с пенальти.

Москвичи просят рассмотреть: неудаление Вендела на 20‑й минуте матча за агрессивное поведение, невынесенную желтую карточку Александру Соболеву на 65‑й минуте за грубую игру, назначенный пенальти после видеопросмотра на 78‑й минуте.