«Спартак» просит ЭСК РФС рассмотреть три эпизода матча против «Зенита»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игра завершилась победой петербуржцев 2:0, оба гола были забиты с пенальти.
Москвичи просят рассмотреть: неудаление Вендела на 20‑й минуте матча за агрессивное поведение, невынесенную желтую карточку Александру Соболеву на 65‑й минуте за грубую игру, назначенный пенальти после видеопросмотра на 78‑й минуте.
Также в ЭСК обратились ЦСКА, «Балтика», «Краснодар», московское «Динамо» и «Ростов».
Первый пенальти был железобетонный. Зачем надо было тянуть за майку убегающего игрока Зенита из площади ворот.? На повторах четко показали, что так тащил спартаковец за майку зенитовца, что чуть ее не порвал.
