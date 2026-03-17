«Спартак» просит ЭСК РФС рассмотреть три эпизода матча против «Зенита»

сегодня, 13:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игра завершилась победой петербуржцев 2:0, оба гола были забиты с пенальти.

Москвичи просят рассмотреть: неудаление Вендела на 20‑й минуте матча за агрессивное поведение, невынесенную желтую карточку Александру Соболеву на 65‑й минуте за грубую игру, назначенный пенальти после видеопросмотра на 78‑й минуте.

Также в ЭСК обратились ЦСКА, «Балтика», «Краснодар», московское «Динамо» и «Ростов».

ildar_3871
сегодня в 14:05
зениовцы симулятны , сколько раз они упали за матч , чуть коснулись их они падают, надо переигать матч !
nrdg49tce2ye
сегодня в 14:04
кстати на месте Спартака стоило бы подавать на рассмотрение не отдельные эпизоды, а попросить изучить на предмет возможного преднамеренного сговора зенита с судьями с целью манипуляции результатом матча - там можно было бы и не только техпор 3:0 выписать, но и сослать зенит в пердив, как это в свое время сделали с ювентусом в Серии А
ildar_3871
сегодня в 14:03
Матч надо переиграть , с другим судьей !
Муравьед
сегодня в 13:56, ред.
А что это даёт, если да же посчитают что пенальти на 78 минуте ошибочный? Счёт 2:0 , даже если минус этот пенальти. Все равно поражение 1:0 Спартака.
Первый пенальти был железобетонный. Зачем надо было тянуть за майку убегающего игрока Зенита из площади ворот.? На повторах четко показали, что так тащил спартаковец за майку зенитовца, что чуть ее не порвал.
aa3cyxk4cazp
сегодня в 13:54
ну там и первый пенальти стоило бы рассмотреть - там скорее симуляция зенитовского бразила, который упал как подкошенный хотя его едва зацепили за футболку
Bad Listener
сегодня в 13:52, ред.
Ну вот если бы не эта третья просьба то можно было бы и серьёзно отнестись, а так посмеются опять и все решения Карася оправдают, по крайней мере теперь такому решению ЭСК есть оправдание в виде глупости просящих. Не знают в Лукойле меры, а пора бы уже повзрослеть и быть реалистами. Два удаления не выписанные зенитовцам это уже за глаза чтобы потешить эго, а ничего другого эти жалобы всё равно принести не в состоянии. Или цель загрузить ЭСК работой? Другого разумного оправдания такому поведению Лукойла нету. Наваливайте тогда всё, почему Карасёв свистел как минимум два раза когда зенитовцы просто падали и их никто не трогал, и первый пеналь тоже пусть рассмотрят что уж там.
