«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»
«Эспаньол» - «Барселона» 1:1 (0:0)
Голы: Морено 66 - Пике 82.
«Эспаньол»: Лопес, Баптистао (Санчес 86), Гранеро, Дардер, Кариколь, Лопес, Морено, Наварро (Лопес 76), Налдо, Санчес, Хурадо (Гарсия 61).
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.
«Барселона»: Тер Штеген, Бускетс, Динь (Альба 75), Иньеста, Коутиньо, Алькасер (Месси 59), Паулиньо, Пике, Семеду (Роберто 59), Луис Суарес, Умтити.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Бускетс 29, Налдо 40, Умтити 52, Наварро 70, Гарсия 79, Морено 84, Альба 86.
Судья: Хесус Хиль Мансано.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что ранее «Реал» потерял очки в игре с «Леванте».
Ключевую роль сегодня конечно сыграла погода, отсутствие в старте Лео ну и конечно присутствие нулевого Люка Диня.
Тяжелый матч, куча ошибок, опять же из-за дождя.
Ничья, нормально.
Ничего страшного не произошло.
Хорошо что гол забил именно Пике, подорвал много стульев )))
Кстати , есть рекорд 22 матча без поражений!
Ключевую роль сегодня конечно сыграла погода, отсутствие в старте Лео ну и конечно присутствие нулевого Люка Диня.
Тяжелый матч, куча ошибок, опять же из-за дождя.
Ничья, нормально.
Ничего страшного не произошло.
Хорошо что гол забил именно Пике, подорвал много стульев )))
Кстати , есть рекорд 22 матча без поражений!