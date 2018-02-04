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«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»

вчера, 20:05
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»

«Эспаньол» - «Барселона» 1:1 (0:0)
Голы: Морено 66 - Пике 82.

«Эспаньол»: Лопес, Баптистао (Санчес 86), Гранеро, Дардер, Кариколь, Лопес, Морено, Наварро (Лопес 76), Налдо, Санчес, Хурадо (Гарсия 61).
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

«Барселона»: Тер Штеген, Бускетс, Динь (Альба 75), Иньеста, Коутиньо, Алькасер (Месси 59), Паулиньо, Пике, Семеду (Роберто 59), Луис Суарес, Умтити.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Бускетс 29, Налдо 40, Умтити 52, Наварро 70, Гарсия 79, Морено 84, Альба 86.

Судья: Хесус Хиль Мансано.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что ранее «Реал» потерял очки в игре с «Леванте».

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Все комментарии
vale46
vale46 ответил Богиня Соккера
сегодня в 00:42
Осаосуна?осасуна,осасуна на Бернабеу в три гола!
borodka
borodka
сегодня в 00:40
Администрация,объясните,пожалуйста,чем я нарушил закон,в своём последнем комментарии?
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 00:30
судьи тащили эспаньол, а неадекваты соккера орут, что подсуживали Барсе...
эспаньол на 2 удаления наиграл так то.
реал вчера опозорился в очередной раз, а барса то чем опозорилась? вы игру смотрели, на поле лужи.. какой тут футбол и какой класс тут можно показать, алло
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 00:06
Мансано? у президента Барсы деньги закочились? или вовремя занести не успел? а может даже подумал раз такой отрыв от Реала то и тратится ненадо...
borodka
borodka
вчера в 23:46
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил FERIS
    вчера в 23:35
    FERIS:
    Ключевую роль сегодня конечно сыграла погода ------------------------------------------------------------------------ Не надо оправдываться,команды играли в равных условиях. Вчера глумились над Реалом,а сегодня сами чуть не опозорились. Одним словом,барсуки опять отскочили.
    Ты поле видел = Барса катает техничный футбол и разрывает реалу и прочих на коротких передачах, водное поло не для нас...а для замененной криштинки...
    FERIS
    FERIS ответил Lionel Messi-10
    вчера в 23:21
    Lionel Messi-10:
    Ну не заслужила сегодня поражение Барса. Ключевую роль сегодня конечно сыграла погода, отсутствие в старте Лео ну и конечно присутствие нулевого Люка Диня. Тяжелый матч, куча ошибок, опять же из-за дождя. Ничья, нормально. Ничего страшного не произошло. Хорошо что гол забил именно Пике, подорвал много стульев ))) Кстати , есть рекорд 22 матча без поражений!
    Ключевую роль сегодня конечно сыграла погода
    ------------------------------------------------------------------------
    Не надо оправдываться,команды играли в равных условиях.
    Вчера глумились над Реалом,а сегодня сами чуть не опозорились.
    Одним словом,барсуки опять отскочили.
    sash71
    sash71
    вчера в 23:15
    Для Барсы по сути чемпионат закончен уже....сейчас идёт накатка разных вариантов состава
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил barcelona and cruyff
    вчера в 23:10
    barcelona and cruyff:
    Защитник «Барселоны» Херард Пике, известный своими язвительными комментариями, высказался в очередной раз. На этот раз его слова были адресованы «Эспаньолу», с которым сине-гранатовые встретились в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. По ходу предыдущего сезона «Эспаньол» использовал слоган «Чудесное меньшинство». Пике, как передаёт Marca, сказал в связи с этим: «Они являют собой чудесное меньшинство. И они такое меньшинство, что даже стадион заполнить не могут. Надеюсь, в следующий раз им это всё-таки удастся».
    Это все после недавнего матча в кубке где Пике назвал эспаньол клубом из пригорода
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:03
    Равные команды , закономерный результат !
    ziko1975
    ziko1975
    вчера в 22:53
    Водное поло( Давно не было такого чтобы ждал когда закончится матч.
    Динь - ноль
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    вчера в 22:42
    Кто знает столько осталось до досрочной победы в лалиге?)
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил 070maks
    вчера в 22:35
    070maks:
    подскажите почему стадион на Пике свистел?
    Защитник «Барселоны» Херард Пике, известный своими язвительными комментариями, высказался в очередной раз. На этот раз его слова были адресованы «Эспаньолу», с которым сине-гранатовые встретились в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. По ходу предыдущего сезона «Эспаньол» использовал слоган «Чудесное меньшинство».
    Пике, как передаёт Marca, сказал в связи с этим: «Они являют собой чудесное меньшинство. И они такое меньшинство, что даже стадион заполнить не могут. Надеюсь, в следующий раз им это всё-таки удастся».
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Apsny
    вчера в 22:32
    Apsny:
    Ну от таких после три идет не кодин, ппер, а то и похуже)))))))
    когда уже угостишь абхазским полусладким красным, ты обещаешь уже сколько лет. Наверное лет 7 точно
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Apsny
    вчера в 22:28
    Apsny:
    На яхте твоей с кучей бабосиков в трюме?))
    Я ее продала. И купила себе личный самолёт, что бы летать в испанию на эль-классико , вот весной полечу, смотреть на унижение Барселоны на Бернабеу)))))
    Apsny
    Apsny ответил Богиня Соккера
    вчера в 22:26
    Богиня Соккера:
    Я не трикодин, я жменя может, ты перепутал))))))
    Ну от таких после три идет не кодин, ппер, а то и похуже)))))))
    070maks
    070maks
    вчера в 22:23
    подскажите почему стадион на Пике свистел?
    Кaдыш.
    Кaдыш.
    вчера в 22:22
    не уйдет, когда нагрянет в Ньюкасл!
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Apsny
    вчера в 22:20
    Apsny:
    Трикодин, я в этих вещах не силен, это ваше все, модерация, лайкация и т.д. и т.п.)))
    Я не трикодин, я жменя может, ты перепутал))))))
    Apsny
    Apsny ответил Богиня Соккера
    вчера в 22:18
    Богиня Соккера:
    Исступления? Да лучшеб до другого чего нибудь кто нибудь меня довёл, а то одной в постельке то пресновато...((((
    На яхте твоей с кучей бабосиков в трюме?))
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Apsny
    вчера в 22:18
    Apsny:
    Эвребо наш Бог, он вас всех доведет еще до исступления).
    Исступления? Да лучшеб до другого чего нибудь кто нибудь меня довёл, а то одной в постельке то пресновато...((((
    Apsny
    Apsny ответил Богиня Соккера
    вчера в 22:17
    Богиня Соккера:
    ты что на премодерации дружище?
    Трикодин, я в этих вещах не силен, это ваше все, модерация, лайкация и т.д. и т.п.)))
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Apsny
    вчера в 22:13
    Apsny:
    Эвребо наш Бог, он вас всех доведет еще до исступления).
    ты что на премодерации дружище?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:12
    Подразнили малеха "пломбирных". Барса - чемпион!!!
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин
    вчера в 22:10
    Заголовок странный очень, скорее Эспаньол отскочил.
    Ну ребят скажу одно, барса в этом сезоне требл. Скриньте, что хотите делайте. Но победитель пары Реал Псж будет играть в финале против Барселоны и проиграет в этом финале 3:1.
    nnb199O
    nnb199O
    вчера в 22:09
    Без месси барса обыкновенный середняк, отскочили сегодня, Эспаньел заслуживал победу.
    Apsny
    Apsny ответил Богиня Соккера
    вчера в 22:08
    Богиня Соккера:
    Мы знали!!! Барса без Эвребе и Айтекина- не Барса, а так... осасуна.
    Эвребо наш Бог, он вас всех доведет еще до исступления).
    YRunner
    YRunner
    вчера в 22:07
    Уплыли на веслах от поражения.
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил Saang
    вчера в 21:57
    Saang:
    Казалось бы - при чем здесь Зенит...
    Да подпортил этот француз карму зенитовцам! Вот так и не знаешь, а вдруг и в твой клуб такой заплывёт, фу! Ну пока бог миловал, хотя зарекаться за других не буду, не я же их выбираю. Моё отношение к таким как было, так и останется! Даже если он гений он всё равно ...!
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Apsny
    вчера в 21:56
    Apsny:
    Именно так, только судьи играют за Барселону))) А вы как думали)).
    Мы знали!!! Барса без Эвребе и Айтекина- не Барса, а так... осасуна.
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