Клопп: «Пенальти не было, судья решил исход встречи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом».



«Сегодня встречались две команды, которые хотели победить, но на результат матча повлиял линейный арбитр. Мы должны это принять и двигаться дальше.



Первый пенальти в наши ворота? Там был оффсайд, это очевидно. Что касается второго пенальти, то здесь просто судья решил оказаться в центре внимания.



У нас были отличные моменты сегодня, но нам стоило бы лучше сыграть в обороне», - сказал Клопп.