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Клопп: «Пенальти не было, судья решил исход встречи»

вчера, 21:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом».

«Сегодня встречались две команды, которые хотели победить, но на результат матча повлиял линейный арбитр. Мы должны это принять и двигаться дальше.

Первый пенальти в наши ворота? Там был оффсайд, это очевидно. Что касается второго пенальти, то здесь просто судья решил оказаться в центре внимания.

У нас были отличные моменты сегодня, но нам стоило бы лучше сыграть в обороне», - сказал Клопп.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 00:20
Какие отличные моменты?Их было полтора,забили два.Молчал бы.....)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Кaдыш.
сегодня в 00:09
Кaдыш.:
такого плаксу как Клопп, в Ньюкасл бы точно не взяли
Клопп бы и сам не пошел в клуб из Шотландского пригорода.
AdamsonM
AdamsonM ответил DEIVID
сегодня в 00:05
У таких как ты с фантазией сложно
rrromochka
rrromochka
вчера в 23:22
Клопп - лучший !!!
а "почет" - дно... и кейн - дно... не зря обоих в реал сватают...
MALOVAR
MALOVAR ответил mangoх12
вчера в 23:19
это не нытье ,это факты
DEIVID
DEIVID ответил mangoх12
вчера в 23:15
mangoх12:
заныл , где твоя ливер была во втором тайме ?
Аха, т.е. если команда сидит в обороне, то надо обязательно ставить липовые пенали. Браво, прекрасное понимание футбола.
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:12
заныл , где твоя ливер была во втором тайме ?
DEIVID
DEIVID
вчера в 23:06
    DEIVID
    DEIVID ответил RMUKMU
    вчера в 23:03
    RMUKMU:
    Первый пенальти: передача была с касанием игрока Ливерпуля, поэтому не факт, что если бы офсайд заметили его надо было свистеть. Нырок не нырок, а судья не мог разглядеть без видеоповтора. В динамике очень было похоже на сруб. Второй пенальти: ван Дейк бьёт ногой по бедру Ламеле, который этот удар приукрашивает. Чистый пенальти. Все претензии к Инфантино, а не к Моссу и его лайнсмену.
    Его надо свистеть в любом случае, не считается если это пас от защитника. И Ламелу никто не ударил, Ван Дейк успел остановить ногу, на повторе прекрасно видно.
    Saang
    Saang
    вчера в 22:55
    Пару дней назад писал что Клопп не ноет. Простите, бразерс, был неправ...
    soccer2014
    soccer2014
    вчера в 22:45
    Юрген говорит про оборону?! Странно мне показалось что первый гол как всегда накосячил Кариус, так мяч не выбивает проф. вратарь и в целом оборону удерживали, а вот опорная зона просела, а нападение были неплохие подходы, но небыли последнего паса.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 22:44
    бокового главным на матч с юве и шансы ттх автоматически повысятся
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 22:39
    Полностью согласен с Клоппом
    Кaдыш.
    Кaдыш.
    вчера в 22:28
    такого плаксу как Клопп, в Ньюкасл бы точно не взяли
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    вчера в 22:25
    Сегодня ливеркой управлял Моуриньо.

    1) Двухэтажный автобус.
    2) Нытье после матча.

    Типично..
    Tigran Danielyan
    Tigran Danielyan
    вчера в 22:23
    Этот матч можно уже номинировать как матч с самым худшим судейством. Парой нужно было очень много фантазии, чтобы ставить такие пенальти.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил fanliverpoolfan
    вчера в 22:21
    fanliverpoolfan:
    Новый лозунг кур (Моська поможет)
    Какая связь между судьёй и Тоттенхэмом?
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 22:21
    Да.
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT
    вчера в 22:16
    В обоих пеналях был офсайд
    https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b01/1802/b0/3bbc57381570.jpg/htm
    Это второй пенальти,а первый я думаю вы и сами видели
    RMUKMU
    RMUKMU
    вчера в 22:09
    Первый пенальти: передача была с касанием игрока Ливерпуля, поэтому не факт, что если бы офсайд заметили его надо было свистеть. Нырок не нырок, а судья не мог разглядеть без видеоповтора. В динамике очень было похоже на сруб.
    Второй пенальти: ван Дейк бьёт ногой по бедру Ламеле, который этот удар приукрашивает. Чистый пенальти.
    Все претензии к Инфантино, а не к Моссу и его лайнсмену.
    YRunner
    YRunner
    вчера в 22:05
    Обе пенки из ничего, но из песни слов не выкинешь.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:03
    Да говорить нечего....
    Боковой судья фан Тоттенхэма...и пресофан Кейна....без вопросов....
    прекрасная тверская болгарочка Юля Власова по кличке Моноло
    прекрасная тверская болгарочка Юля Власова по кличке Моноло
    вчера в 22:02
    Клоповник подгорает, глоры рыдают =))
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    вчера в 22:01
    Новый лозунг кур (Моська поможет)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Lionel Messi-10
    вчера в 21:59
    Lionel Messi-10:
    Ван Дейка там не было , это все матрица
    Хорошенько пересмотри момент где ван дейк нарушал?там ламела был в офсайде и пенальти не было моська поможет
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 21:59
      Великий Князь
      Великий Князь
      вчера в 21:59
      Говорят он на консультацию в каталунию ездил.)
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      вчера в 21:57
      Ван Дейка там не было , это все матрица
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