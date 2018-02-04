Источник: «Спартак» и «Сантос» согласовали трансфер Вериссимо за 8,5 млн евро

По информации источника, после достаточно длительных переговоров, которые время от времени прерывались, «Спартак» и «Сантос» согласовали трансфер бразильского защитника Лукаса Вериссимо. Стоимость сделки — 8,5 млн евро.

Осталось согласовать условия личного контракта с игроком, вскоре он пройдет медицинское обследование и присоединится к «красно-белым».

Ожидается, что Вериссимо поставит свою подпись в понедельник.