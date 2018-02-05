Ди Бьяджо будет руководить сборной Италии в ближайшее время

Как и ожидалось, руководить сборной Италией во время ближайших товарищеских матчей будет 46-летний специалист Луиджи Ди Бьяджо. Об этом сообщила в своем пресс-релизе итальянская федерация футбола.
«Скуадра» проведет спарринги против сборных Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).
Поиски главного тренера, тем временем, будут продолжаться.
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Вот спасибо сам замучился с поиском сылки на старый сайт...
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Вот спасибо сам замучился с поиском сылки на старый сайт...