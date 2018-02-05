Бубнов: «Выход из группы на ЧМ-2018 станет успехом для сборной России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«На мой взгляд, если Россия выйдет из группы на чемпионате мира - это будет успех. Тогда можно говорить о том, что команда достигла хорошего результата. Но то, что мы видели на Кубка Конфедераций, не вселило никакого оптимизма. Хотя матч против сборной Испании вселил некую надежду.

Да, у сборной России есть ещё контрольные матчи против Франции и Бразилии. По этим играм можно будет делать более точные прогнозы на предстоящий чемпионат мира. При этом вероятность, что мы не выйдем из группы, вполне существует».

Сборная России в своей группе на ЧМ сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.