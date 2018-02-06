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Василий Березуцкий и Джанаев попали в расширенный список сборной России

сегодня, 12:17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что тренерской штаб национальной команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников чемпионата мира. 

По словам одного из сотрудников тренерского штаба, всего в списке чуть более 50 игроков. Так, в расширенном перечне игроков оказался Василий Березуцкий, который ранее приостановил свои выступления за сборную России, а также получивший тяжелую травму Георгий Джикия и редко попадающий в состав «Рубина» Сослан Джанаев.

При этом нет в списке Игоря Денисова, о чем уже сообщалось ранее, Сергея Игнашевича и Юрия Лодыгина.

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The Frei
The Frei ответил Казанский
сегодня в 13:00
Казанский:
а старого сайта не будет или у меня проблемы?
Soccer.ru старый сайт
Казанский
Казанский
сегодня в 12:53
а старого сайта не будет или у меня проблемы?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:48
Героям матча с Коста-Рикой открыты все пути...
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 12:40
LOpp:
вот это усиление!
Оба семёру не привозили
Казанский
Казанский
сегодня в 12:37
редко попадающий в состав «Рубина» Сослан Джанаев.
--------------
Так то основной голкипер Рубина и один из лучших в РФПЛ...Редакторы как Степка)))
LOpp
LOpp
сегодня в 12:22
вот это усиление!
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