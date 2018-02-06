Василий Березуцкий и Джанаев попали в расширенный список сборной России

06 февраля 2018, 12:17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что тренерский штаб национальной команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников чемпионата мира. 

По словам одного из сотрудников тренерского штаба, всего в списке чуть более 50 игроков. Так, в расширенном перечне игроков оказался Василий Березуцкий, который ранее приостановил свои выступления за сборную России, а также получивший тяжелую травму Георгий Джикия и не всегда игравший в основе «Рубина» Сослан Джанаев.

При этом нет в списке хавбека «Локомотива» Игоря Денисова, о чем уже сообщалось ранее, центрбека ЦСКА Сергея Игнашевича и вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.

Doping87
Doping87
06 февраля 2018 в 23:10
Вася и Гарик необходимы. Но Саламыч так не считает... шайтан ему судья.
борька
борька
06 февраля 2018 в 20:54
Т
Нам как хозяину чемпионата, положено три состава футболистов!
Фата лист
Фата лист
06 февраля 2018 в 18:46
Если в списке есть Василий, значит должен быть и Алексей. Два футболиста одного уровня, никогда не понимал, почему Василий все время ближе к основе и в клубе и сборной.
sir-5
sir-5
06 февраля 2018 в 18:36, ред.
Все уже год составы наигрывают,а этот усач,этот нехороший "Василий Алибабаевич"...
Игорь Копытько
Игорь Копытько
06 февраля 2018 в 17:38
мое мнение Березуцкий уже староват хоть и опытен скорости нет и сборную врядли потянет а Джанаев прото не дорос до сборной хотя как 3-й вполне возможно
RMUKMU
RMUKMU ответ Казанский (раскрыть)
06 февраля 2018 в 15:23
Ссылка на старый дизайн не помогает?
Казанский
Казанский ответ Казанский (раскрыть)
06 февраля 2018 в 14:28
Ну не будет старого сайта...и не будет и меня...всем прроости и поооока)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Великолепный (раскрыть)
06 февраля 2018 в 14:21
А возможности?
Казанский
Казанский ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 14:06
Ты как всегда...богоугоден..болтлив..и ...а в третьем просто говорлив((
Казанский
Казанский ответ spartach n1 (раскрыть)
06 февраля 2018 в 14:00
Вот спасибо..от души)))).А я думаю что меня так забанили)))
kust07
kust07
06 февраля 2018 в 13:48
Березуцкий вместо Джикии.Видимо однозначно Джикия играть на ЧМ не будет
MIKITA463295
MIKITA463295
06 февраля 2018 в 13:48
Надеюсь Джикия к чм будет в порядке...
Великолепный
Великолепный
06 февраля 2018 в 13:45
Василий Березуцкий однозначно помог бы сборной
Главное, что бы у него было желание!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
06 февраля 2018 в 13:38
Огласите весь список, пожалуйста.
drug01
drug01
06 февраля 2018 в 13:17
Вася всегда пригодиться!!!!
The Frei
The Frei
06 февраля 2018 в 13:01
Без Джикии и Вася сойдёт.
The Frei
The Frei ответ Казанский (раскрыть)
06 февраля 2018 в 13:00
spartach n1
spartach n1
06 февраля 2018 в 12:59
Берёзе уже пора в пенсионные списки,а его все в сборную лепят ))
spartach n1
spartach n1 ответ Казанский (раскрыть)
06 февраля 2018 в 12:57
Казанский
Казанский
06 февраля 2018 в 12:53
а старого сайта не будет или у меня проблемы?
Аксинья
Аксинья
06 февраля 2018 в 12:48
Героям матча с Коста-Рикой открыты все пути...
Казанский
Казанский
06 февраля 2018 в 12:37
редко попадающий в состав «Рубина» Сослан Джанаев.
--------------
Так то основной голкипер Рубина и один из лучших в РФПЛ...Редакторы как Степка)))
LOpp
LOpp
06 февраля 2018 в 12:22
вот это усиление!
