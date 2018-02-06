Василий Березуцкий и Джанаев попали в расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что тренерский штаб национальной команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников чемпионата мира.
По словам одного из сотрудников тренерского штаба, всего в списке чуть более 50 игроков. Так, в расширенном перечне игроков оказался Василий Березуцкий, который ранее приостановил свои выступления за сборную России, а также получивший тяжелую травму Георгий Джикия и не всегда игравший в основе «Рубина» Сослан Джанаев.
При этом нет в списке хавбека «Локомотива» Игоря Денисова, о чем уже сообщалось ранее, центрбека ЦСКА Сергея Игнашевича и вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Нам как хозяину чемпионата, положено три состава футболистов!
Главное, что бы у него было желание!
--------------
Так то основной голкипер Рубина и один из лучших в РФПЛ...Редакторы как Степка)))
--------------
