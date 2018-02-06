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Стало известно время начала кубкового матча «Крылья Советов» - «Спартак»

вчера, 15:37
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак28.02.2018 в 17:30 Не начался

Определилось время начала матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак».

Игра состоится 28 февраля и начнется в 17:30 по московскому времени (18:30 по Самаре).

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
вчера в 18:53
Великолепный:
Такое не сможете повторить!
Штирлиц в отличие от тебя знал, что лучше всего запоминается последняя фраза...
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
вчера в 18:26
cska.78:
Надо повторить! https://www.youtube.com/watch?v=947WC5bzImU&t=108s
А что, а в друг, плюшевый может и семь пропустить за один матч!))
Крейсер
Крейсер ответил Красно Синий воин
вчера в 18:19
Красно Синий воин:
Можно еще и так! https://www.youtube.com/watch?v=FCrwpfmHtV0
А можно ещё и так: 10.12.2017г.
cska.78
cska.78 ответил Крейсер
вчера в 18:16
Крейсер:
Ещё раз хочешь поставить квартиру на Крылья - Спартак??
Твою если только, я вообще с буками не играю никогда :)
Крейсер
Крейсер ответил cska.78
вчера в 18:15
cska.78:
Надо повторить! https://www.youtube.com/watch?v=947WC5bzImU&t=108s
Ещё раз хочешь поставить квартиру на Крылья - Спартак??
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил cska.78
вчера в 18:09
cska.78:
Надо повторить! https://www.youtube.com/watch?v=947WC5bzImU&t=108s
Можно еще и так!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 17:56
Пожелаем удачи Крыльям, мясу все равно не догнать ЦСКА по титулам!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 17:52
Кони и бомжи - вылетели из кубка, увы.
Великолепный
Великолепный ответил Footbolista
вчера в 17:52
Footbolista:
Лыжники как с трамплина вылетели из Кубка, жаль не сможем повторить... https://www.youtube.com/watch?v=bROg47lYSlg
Такое не сможете повторить!
ziborock
ziborock ответил Sully
вчера в 16:47
Sully:
вся Россия будет за Самару.
А чего не за Зенит?! Ах, ну да, они же "проДинамили" сие мероприятие)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 16:44
Мае мнение ничья
ДСА
ДСА
вчера в 16:34
В 14-00 надо начинать, когда самое тепло.
drug01
drug01
вчера в 16:25
Итак, 28 будет известно многое......
makkie
makkie ответил spartach n1
вчера в 16:20
spartach n1:
А когда 43 пробоины с друзьями бакланами сыграют в кубке не сообщают ?))
Если только в Кубке рухнувших надежд :)
spartach n1
spartach n1
вчера в 16:11
А когда 43 пробоины с друзьями бакланами сыграют в кубке не сообщают ?))
Faustello
Faustello
вчера в 16:08
О, вечер смеха и шуток намечается на 28.02 ??? ))))
Footbolista
Footbolista ответил makkie
вчера в 16:08
makkie:
Ну может в ЛЕ еще пересечёмся с ними :))
Ага, в финале...))
CTAPbIU
CTAPbIU
вчера в 16:07
Хорошо, что не 29-го...
makkie
makkie ответил Footbolista
вчера в 16:06
Footbolista:
Лыжники как с трамплина вылетели из Кубка, жаль не сможем повторить... https://www.youtube.com/watch?v=bROg47lYSlg
Ну может в ЛЕ еще пересечёмся с ними :))
Sully
Sully
вчера в 16:03
вся Россия будет за Самару.
Footbolista
Footbolista ответил makkie
вчера в 15:59
makkie:
В итоге Крылья вылетели в ФНЛ, а Спартак стал чемпионом. Можно повторить, только вместо самарцев будет цска :)))
Лыжники как с трамплина вылетели из Кубка, жаль не сможем повторить...
makkie
makkie ответил cska.78
вчера в 15:53
cska.78:
Надо повторить! https://www.youtube.com/watch?v=947WC5bzImU&t=108s
В итоге Крылья вылетели в ФНЛ, а Спартак стал чемпионом.
Можно повторить, только вместо самарцев будет цска :)))
kastites
kastites
вчера в 15:53
КС победят
cska.78
cska.78
вчера в 15:49
Надо повторить!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 15:41
А сколько на дворе будет градусов пока не ясно?
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