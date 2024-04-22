Стала известна дата начала нового сезона Российской Премьер-Лиги

22 апреля в очном формате и в режиме видеоконференции прошло общее собрание Российской Премьер-Лиги.
Клубы проголосовали за структуру календаря сезона 2024/25, при которой первая часть чемпионата стартует 20 июля и продлится до 8 декабря.
Кроме того, в рамках довыборов президент «Ростова» Арташес Арутюнянц утверждён кандидатом в Исполком РФС от Премьер-Лиги.
Все остальное лишь автоматическая смена кругов. Весна по-прежнему будет начинаться в конце февраля, а осень заканчиваться в середине декабря. РПЛ от такого графика точно никуда не денется.
Все остальное лишь автоматическая смена кругов. Весна по-прежнему будет начинаться в конце февраля, а осень заканчиваться в середине декабря. РПЛ от такого графика точно никуда не денется.
upd. С 3 марта (воскресенье) по 1 декабря (воскресенье) ровно 40 недель, 40 воскресений. Тридцать туров туда влетают с таким запасом, что ДВА чемпионата мира можно проводить, если 29 туров проводить по выходным и всего один тур сделать в середине недели.
upd. С 3 марта (воскресенье) по 1 декабря (воскресенье) ровно 40 недель, 40 воскресений. Тридцать туров туда влетают с таким запасом, что ДВА чемпионата мира можно проводить, если 29 туров проводить по выходным и всего один тур сделать в середине недели.