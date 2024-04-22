Стала известна дата начала нового сезона Российской Премьер-Лиги

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вчера, 14:32

22 апреля в очном формате и в режиме видеоконференции прошло общее собрание Российской Премьер-Лиги.

Клубы проголосовали за структуру календаря сезона 2024/25, при которой первая часть чемпионата стартует 20 июля и продлится до 8 декабря.