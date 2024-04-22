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Стала известна дата начала нового сезона Российской Премьер-Лиги

вчера, 14:32

22 апреля в очном формате и в режиме видеоконференции прошло общее собрание Российской Премьер-Лиги.

Клубы проголосовали за структуру календаря сезона 2024/25, при которой первая часть чемпионата стартует 20 июля и продлится до 8 декабря.

Кроме того, в рамках довыборов президент «Ростова» Арташес Арутюнянц утверждён кандидатом в Исполком РФС от Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:26
Хотелось бы услышать аргументы РФС, почему такой громадный перерыв между первым и вторым кругом, и почему нельзя его уменьшить хотя бы на неделю.
А то рассуждаем, умничаем, а вдруг у них есть какие-то железобетонные аргументы, и мы в итоге окажемся в дураках. Хотелось бы услышать о них, и тогда разговор был бы более предметным.
Вспомнил в связи с этим строчки из песни, прозвучавшей в замечательной советской комедии "Трембита" : "Разговор на эту тему портит нервную систему..."
Хиромант
Хиромант ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:33
- Да не надо никуда переходить! А просто правильно обозначить календарь. Заканчивается чемпионат 25 мая. Почему следующий сезон начинается аж 20 июля? Для кого такая 2-х месячная пауза? Для игроков? Так они зимой и так отдыхали. С декабря по март - неплохие каникулы. Чуток сыграли - и снова каникулы... Бред какой-то...
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Не в бровь, а в глаз! Точно.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:29
А вдруг в декабре неожиданно придет зима?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16
Бразильцев много...
Надо уважать легионеров....
Летом играть......зимой АПЛ смотреть....
Всё по уму...
112910415
112910415
вчера в 16:28
отлично !
бывают же у нас тёплые декабри !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:25
Дааа...чугуноголовых не сдвинуть с места..приросли...всем же понятно , что не скоро возьмут в европу и мира да и возьмут это еще вопрос. Так почему же не перейти на весна-осень...???
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:23
Да ничего даже уплотнять не придется. без еврокубков все и так хорошо по количеству игр. перелеты вот долгие и не везде доступны - это да, это влияет. но уж в 40 недель можно уместить 30 туров и 4 матча сборных
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:19
Можно конечно уплотнить календарь, включать периоды с двумя играми в неделю, Паузы на сборную немного сократить, но тогда игроки стонать начнут, устанут бедняги.
альсато
альсато
вчера в 16:18
мне вот интересно, а представители клубов, те кто вылетают из РПЛ, тоже голосовали)))))
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:12, ред.
Можно отказаться от стыковых и от Кубка в "новом" формате. Кубок сделать одноматчевым в классическом старом виде одна игра - одна стадия. Проиграл - вылетаешь. Паузы на сборные можно оставить. И так без еврокубков сидим, а это свободные среды и четверги для игр

upd. С 3 марта (воскресенье) по 1 декабря (воскресенье) ровно 40 недель, 40 воскресений. Тридцать туров туда влетают с таким запасом, что ДВА чемпионата мира можно проводить, если 29 туров проводить по выходным и всего один тур сделать в середине недели.
lotsman
lotsman
вчера в 16:09, ред.
В сегодняшних реалиях вернуться к системе весна - осень и матчам при комфортной погоде с конца марта по конец октября можно только при двух условиях, отказе от пауз на чемпионаты мира и Европы и существенном сокращении количества туров во внутреннем чемпионате.
Все остальное лишь автоматическая смена кругов. Весна по-прежнему будет начинаться в конце февраля, а осень заканчиваться в середине декабря. РПЛ от такого графика точно никуда не денется.
TheBoLt
TheBoLt ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:07
В Анадыре
lotsman
lotsman ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:44
Большой разницы нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Поддерживаю. Эти же вопросы хотелось бы задать тем, кто составлял календарь. Но... ответа не дождёмся.
Кстати, предлагаю убрать все эти искусственные "Пути регионов"..., которые НИКОМУ не нужны, кроме РФС, которому надо заполнить искусственно образовавшиеся паузы.
rr3xmawkj43q
rr3xmawkj43q
вчера в 15:25
Чиновники думают не о футболе, ни о болельщиках, ни об игроках. Им все пофигу, лишь бы деньги текли рекой через их организации. С совестью и человечностью у нас не все в порядке.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:24
Восьмое декабря, хорошо это или плохо ? Вот и посмотрим, сколько болельщиков будет на трибунах (-буне). Вы же, надеюсь, играете для них.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:55
Я не понимаю, у них всего 30 матчей несчастных, но они никак не могут сделать календарь, чтобы не нужно было играть в середине декабря.

Еврокубков нет, матчей мало, что с вами не так-то? Опять уже заранее понятно, что играть снова придётся в снегу при -15.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:44
Лучше бы на старый календарь "Весна-осень" перешли.
Интерес
Интерес
вчера в 14:40
Мечтаю не о 8 декабря,а о новогоднем м атче.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:39
мне кажется, мало время дают на межсезонку
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