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Роналду: «Сейчас я не могу делать то, что делал, когда мне было 20 лет»

сегодня, 11:26

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду планирует оставаться в футболе на ведущих ролях еще несколько лет. Португалец признался, что в его возрасте (на днях ему исполнилось 33 года) не очень просто поддерживать свою форму на высоком уровне.

«На профессиональном уровне последние два года выдались для меня фантастическими. Я выиграл титулы с клубом и сборной, и я чувствую, что могу и дальше играть на самом высоком уровне в течение нескольких лет.

Я амбициозен, очень амбициозен. Думаю, что каждый должен стремиться реализовать свои мечты. Я преследую свои и хочу продолжать делать это. Хочу быть лучше и добиваться большего.

Жизнь - это постоянный вызов, как ни крути. Это очень интересно, особенно для спортсмена. Я стараюсь поддерживать свою физическую форму на самом высоком уровне, потому что это очень важно в моей профессии. Я должен быть готов на 100%. К этому я отношусь очень серьезно. Теперь я не делаю то, что мог позволить себе 10 лет назад. Нужно многим жертвовать, чтобы поддерживать свою форму на высоком уровне. Да, конечно, сейчас я не могу делать то, что делал, когда мне было 20 лет. Всегда нужно находить баланс. Даже небольшие детали могут сыграть роль».

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Все комментарии
mntr13
mntr13
сегодня в 12:56
Роналду еще лет 5 должен играть на высоком уровне
dudka 98
dudka 98
сегодня в 12:54
походу рон готов расстаться еще с 2-3кг мышечной массы ради мобильности
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 12:48
Бадр: Сейчас я не могу делать с Роналду то что делал с ним лет 5 назад!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:42
Еще поиграет, на покой ему точно рано.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:42
Рон всё правильно делает.Работает в эконом-режиме(кстати и ваш гном,особо тоже не рвёт одно место),силы нужно грамотно распределять.
112910415
112910415
сегодня в 12:33
да ладно, ещё не вечер
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:31
РОМАНЦЕВ: СЕЙЧАС Я НЕ МОГУ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ДЕЛАЛ 20 ЛЕТ НАЗАД.
ПЕЧЕНЬ УЖЕ НЕ ТА.
Sem25
Sem25 ответил shur
сегодня в 12:29
shur:
...смотря как посмотреть,порой одно присутствие на поле игрока с мировым именем заставляет соперников больше внимания и времени уделять обороне,значит у остальных развязаны " ноги",кто играл,тот поймёт...!!!
На мой взгляд, он о другом говорит. Если сравнить, как он играл в МЮ и сейчас, то видно, что он упростил игру. Если прежде на дриблинге мог десяток раз ноги над мячом пронести, теперь:показал влево - убрал мяч под правую и пробил. И ведь все это знают, но закрыть правую не могут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:19
Роналду: -Сейчас я не могу делать то, что делал, когда мне было 20 лет...

...но получать хочу больше всех в мире футбола...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:11
Возраст берет свое
shur
shur
сегодня в 12:08
...смотря как посмотреть,порой одно присутствие на поле игрока с мировым именем заставляет соперников больше внимания и времени уделять обороне,значит у остальных развязаны " ноги",кто играл,тот поймёт...!!!
Казанский
Казанский ответил Sully
сегодня в 12:01
Sully:
ты бы лучше про свой любимый спартак "шутейки" писал))
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:59
    Ну да,сдаёт Роналда,сейчас он уже не может так филигранно подставить ножку и добить мяч с метра в пустые ворота как делал это 10 лет назад. Сейчас и зрение не то и реакция. Бывало прибежит Роналда в штрафную,приготовиться мячик добить,а время матча уже кончилось. Обидно )
    Sully
    Sully ответил Казанский
    сегодня в 11:59
    Казанский:
    Лет через 10 и Зенит сможет купить Роналду..А что?Гламурный белокожий блондин))
    ты бы лучше про свой любимый спартак "шутейки" писал))
    Rex04
    Rex04
    сегодня в 11:58
    Кому ты щас нужен дорогой,эти твои интервью ни к чему,ты уже ни чего не стоишь,даже пиарит тебя уже негде
    дурман
    дурман
    сегодня в 11:55
    Затяжное пике тебя ждет.
    Ни ЗБ, Ни ЛЧ, ни ЛЛ, Ни КК, ни ЧМ, Ни ЗМ, Ни ЧЕ, ни ЛЕ, ни СКИ, Ни СКУЕФА, ты уже не возьмешь
    Атлетико Мадрид
    Атлетико Мадрид
    сегодня в 11:39
    Желательно проведи эти 2 года в Реале!
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    сегодня в 11:35
    Удачи тебе в играх и в жизни роналду (болелщик Барсы) ✊✊✊
    ArtNow
    ArtNow
    сегодня в 11:33
    Быстрее бы уже свалил
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 11:32
    Лет через 10 и Зенит сможет купить Роналду..А что?Гламурный белокожий блондин))
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