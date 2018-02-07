Роналду: -Сейчас я не могу делать то, что делал, когда мне было 20 лет...

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду планирует оставаться в футболе на ведущих ролях еще несколько лет. Португалец признался, что в его возрасте (на днях ему исполнилось 33 года) не очень просто поддерживать свою форму на высоком уровне.

«На профессиональном уровне последние два года выдались для меня фантастическими. Я выиграл титулы с клубом и сборной, и я чувствую, что могу и дальше играть на самом высоком уровне в течение нескольких лет.

Я амбициозен, очень амбициозен. Д умаю, что каждый должен стремиться реализовать свои мечты. Я преследую свои и хочу продолжать делать это. Хочу быть лучше и добиваться большего.

Жизнь - это постоянный вызов, как ни крути. Это очень интересно, особенно для спортсмена. Я стараюсь поддерживать свою физическую форму на самом высоком уровне, потому что это очень важно в моей профессии. Я должен быть готов на 100%. К этому я отношусь очень серьезно. Теперь я не делаю то, что мог позволить себе 10 лет назад. Нужно многим жертвовать, чтобы поддерживать свою форму на высоком уровне. Да, конечно, сейчас я не могу делать то, что делал, когда мне было 20 лет. Вс егда нужно находить баланс. Даже небольшие детали могут сыграть роль».

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