«Сассуоло» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 01:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Интер», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Сассуоло»

«Сассуоло» вернулся в этом году в Серию А и в начале сезона показывал неплохие результаты, поэтому сейчас, когда у клуба проблемы, они находятся на безопасном 11 месте. В активе клуба 29 баллов и в домашней игре с лидером «Интером» от хозяев ждут самоотверженной игры, но даже в случае поражения, вряд ли команда подвергнется сильной критике, ведь уровень составов клубов между собой несопоставим.

31 января «Сассуоло» обыграл на выезде «Пизу» (3:1), а 25 января команда обыграла «Кремонезе» (1:0).

«Интер»

«Интер» лидирует в Серии А и не хочет делиться своим местом, удерживая отрыв от «Милана» в пять пунктов. Такое преимущество нельзя назвать большим, однако оно позволяет чувствовать себя спокойнее и чтобы его не потерять, коллективу нужно побеждать «Сассуоло», а возможно и удастся оторваться еще больше, если конкуренты потеряют очки в своем матче.

4 февраля «Интер» обыграл в кубке Италии «Торино» (2:1), а первого числа обыграл «Кремонезе» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Сассуоло» — 6.9

Ничья – 4.7

Победа «Интер» — 1.45

Статистика

«Сассуоло» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» выиграл восемь из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. Лидер Серии А максимально настроен на победу и вряд ли нынешний «Сассуоло» сможет помешать им набрать три пункта.