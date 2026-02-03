«Аталанта» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770115728

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Италии «Аталанта» – «Ювентус», который состоится 5 февраля 2026 года.

«Аталанта»

Клуб из Бергамо в последнее время сдал в результатах, о чем свидетельствует единственная победа из пяти последних матчей. «Аталанта» продолжит выступление в Лиге чемпионов, но в Серии А вряд ли удастся достичь высоких мест, ведь сейчас клуб из Бергамо идет на седьмом месте, отставая на девять пунктов от четвертого места. В кубке Италии судьбу матча может решить один момент, поэтому коллектив готов в нужный момент использовать свой шанс.

1 февраля «Аталанта» сыграла вничью с «Комо» (0:0, а 28 января команда из Бергамо проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).

«Ювентус»

«Ювентус» после многих изменений стал гораздо лучше играть и добиваться результатов. Команда начала бороться за самые высокие места в Серии А, но и кубок Италии важен для болельщиков и руководства. В игре с нестабильной «Аталантой», гости могут как легко победить, так и встретиться с максимальным сопротивлением. В случае победы туринский клуб достигнет уже полуфинала турнира, что будет хорошим достижением.

1 февраля «Ювентус» обыграл на выезде «Парму» (4:1), а 28 числа сыграл в выгодную ничью с «Монако» в Лиге чемпионов (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аталанта» – 2.85

Ничья – 3.2

Победит «Ювентус» – 2.55

Статистика

«Аталанта» выиграла пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних выездных встреч «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Ювентуса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этот раз, чем «Аталанта» и пробьют в полуфинал.