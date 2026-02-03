«Лидс» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770116752

сегодня, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Ноттингем Форест», который состоится 6 февраля 2026 года.

«Лидс»

«Лидс» неудачно сыграл в прошлом туре, однако в целом команда прибавила в результатах. Сейчас коллектив располагается на 16 месте с 26 баллами и опережает своего нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. Ничья ничего не поменяет в соотношении этих команд, а поражение может психологически плохо сказаться на дальнейших результатах клуба и борьбе в АПЛ .

31 января «Лидс» проиграл на своем поле «Арсеналу» (0:4), а 26 января сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).

«Ноттингем Форест»

«Лесники» набирали очки в последних матчах АПЛ и смогли догнать по очкам «Лидс». Теперь команды стали настоящими конкурентами за то, чтобы избежать зоны вылета АПЛ , из которой будет очень сложно выбраться. «Ноттингем Форест» играет на выезде, поэтому главной целью для клуб становится хотя бы не проиграть прямому конкуренту. Встреча будет интересной, ведь несет в себе большую интригу.

1 февраля «Ноттингем Форест» сыграл вничью на своем поле с «Кристал Пэлас» (1:1), а 29 января разгромил в Лиге Европы «Ференцварош» (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лидс» – 2.2

Ничья – 3.3

Победит «Ноттингем Форест» – 3.45

Статистика

«Лидс» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» проиграл пять из десяти последних выездных встреч

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньще 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Лидса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева выглядят гораздо сильнее и стабильнее «лесников» и наверняка воспользуются возможностью оторваться от прямого конкурента за выживание.