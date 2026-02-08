«Лечче» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Удинезе», который состоится 8 февраля 2026 года.
«Лечче»
«Лечче» висит на волоске от зоны вылета, поэтому команде срочно требуется побеждать и отрываться от прямых конкурентов. В активе коллектива 18 баллов, и он превосходит «Фиорентину» лишь по дополнительным показателям и имеет игру в запасе. В домашней игре с середняком Серии А хозяева настраиваются лишь на победу и сделать все, чтобы набрать три пункта.
1 февраля «Лечче» проиграл на выезде «Торино» (0:1), а 24 числа команда сыграла вничью с «Лацио» (0:0).
«Удинезе»
«Удинезе» проиграл лишь одну игру из пяти последних и уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы. Коллектив располагается на девятом месте с 32 баллами и на 14 пунктов опережает своего соперника. Тем не менее, проблема гостей может быть в мотивации, которой не так много по причине того, что пробиться в зону еврокубков слишком сложно, но и сдаваться они не планируют.
2 февраля «Удинезе» справился на своем поле с «Ромой» (1:0), а 26 января обыграл на выезде «Удинезе» (3:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Лечче» — 3.2
- Ничья – 2.8
- Победа «Удинезе» — 2.6
Статистика
- «Лечче» проиграл пять из шести последних встреч в чемпионате Италии
Прогноз
Поставить на победу «Лечче», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Хозяева понимают важность ближайших туров для турнирной таблицы и найдут в себе силы добыть сложную, но заслуженную победу.