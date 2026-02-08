«Лечче» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770504386

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Удинезе», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Лечче»

«Лечче» висит на волоске от зоны вылета, поэтому команде срочно требуется побеждать и отрываться от прямых конкурентов. В активе коллектива 18 баллов, и он превосходит «Фиорентину» лишь по дополнительным показателям и имеет игру в запасе. В домашней игре с середняком Серии А хозяева настраиваются лишь на победу и сделать все, чтобы набрать три пункта.

1 февраля «Лечче» проиграл на выезде «Торино» (0:1), а 24 числа команда сыграла вничью с «Лацио» (0:0).

«Удинезе»

«Удинезе» проиграл лишь одну игру из пяти последних и уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы. Коллектив располагается на девятом месте с 32 баллами и на 14 пунктов опережает своего соперника. Тем не менее, проблема гостей может быть в мотивации, которой не так много по причине того, что пробиться в зону еврокубков слишком сложно, но и сдаваться они не планируют.

2 февраля «Удинезе» справился на своем поле с «Ромой» (1:0), а 26 января обыграл на выезде «Удинезе» (3:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Лечче» — 3.2

Ничья – 2.8

Победа «Удинезе» — 2.6

Статистика

«Лечче» проиграл пять из шести последних встреч в чемпионате Италии

Прогноз

Поставить на победу «Лечче», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Хозяева понимают важность ближайших туров для турнирной таблицы и найдут в себе силы добыть сложную, но заслуженную победу.