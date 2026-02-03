Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Альбасете» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:46
«Альбасете» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Испании «Альбасете» – «Барселона», который состоится 3 февраля 2026 года.

«Альбасете»

«Альбасете» уже создал вокруг себя много разговоров, ведь на прошлом этапе команда выбила из турнира мадридский «Реал» под руководством Арбелоа. Теперь представитель Сегунды попробует на прочность и лидера Ла Лиги «Барселону». В чемпионате «Альбасете» не идет среди лидеров, а значит может сосредоточиться полностью на отдельном поединке с «Барселоной» в рамках кубка.

31 января «Альбасете» обыграл на своем поле «Сарагосу» (2:0), а 24 числа минимально одолел «Вальядолид» (1:0).

«Барселона»

«Барселона» участвует во всех турнирах, где и начинала на старте сезона и это нормально для топ-клуба. Тем не менее, тренерскому штабу приходится правильно распределять нагрузку. Коллектив рассчитывает лишь на победу, однако «Альбасете» заслуживает уважения и требует тщательной подготовки. Встреча будет интересной, хотя букмекеры полностью верят в каталонцев.

31 января «Барселона» обыграла на выезде «Эльче» (3:1), а 28 числа разгромил «Копенгаген» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Альбасете» – 14
  • Ничья – 7
  • Победит «Барселона» – 1.19

Статистика

  • «Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Альбасете» выиграл три домашних матча подряд во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла шесть матчей подряд у «Альбасете»

Прогноз

Поставить, на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что гости окажутся сильнее «Альбасете» и добудут победу с разницей минимум в 2 мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:11
Не жду сенсации и прогнозирую уверенную победу гостей. У Барсы все в полном порядке с атакой и забитыми голами – команда Флика записала в актив 14 мячей за 4 последние встречи во всех турнирах. Вероятность хозяев забить даже не обсуждаемо. При выборе точного счета предлаю рискнуть и остановиться на варианте 1:3
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 