«Альбасете» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Испании «Альбасете» – «Барселона», который состоится 3 февраля 2026 года.

«Альбасете»

«Альбасете» уже создал вокруг себя много разговоров, ведь на прошлом этапе команда выбила из турнира мадридский «Реал» под руководством Арбелоа. Теперь представитель Сегунды попробует на прочность и лидера Ла Лиги «Барселону». В чемпионате «Альбасете» не идет среди лидеров, а значит может сосредоточиться полностью на отдельном поединке с «Барселоной» в рамках кубка.

31 января «Альбасете» обыграл на своем поле «Сарагосу» (2:0), а 24 числа минимально одолел «Вальядолид» (1:0).

«Барселона»

«Барселона» участвует во всех турнирах, где и начинала на старте сезона и это нормально для топ-клуба. Тем не менее, тренерскому штабу приходится правильно распределять нагрузку. Коллектив рассчитывает лишь на победу, однако «Альбасете» заслуживает уважения и требует тщательной подготовки. Встреча будет интересной, хотя букмекеры полностью верят в каталонцев.

31 января «Барселона» обыграла на выезде «Эльче» (3:1), а 28 числа разгромил «Копенгаген» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Альбасете» – 14

Ничья – 7

Победит «Барселона» – 1.19

Статистика

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альбасете» выиграл три домашних матча подряд во всех турнирах

«Барселона» выиграла шесть матчей подряд у «Альбасете»

Прогноз

Поставить, на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что гости окажутся сильнее «Альбасете» и добудут победу с разницей минимум в 2 мяча.