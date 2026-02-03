«Сельта» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770135239

сегодня, 19:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Осасуна», который состоится 6 февраля 2026 года.

«Сельта»

Команда из Виго не может выиграть уже несколько матчей подряд, что заставило ее опуститься на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. В очередном туре коллектив принимает «Осасуну», которую опережает на семь очков и две ступеньки в таблице. Хозяевам важно набрать максимальное количество очков, чтобы не допустить слухи о проблемах в команде за счет увеличения серии матчей без побед.

1 февраля «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0), а 29 числа в Лиге Европы поделила баллы с «Црвеной Звездой» (1:1).

«Осасуна»

«Осасуна» мало проигрывает в последнее время и старается держаться в первой половине турнирной таблицы. Сейчас в активе клуба 26 баллов, и он опережает сразу троих соперников на один балл. Встреча на выезде с «Сельтой» будет настоящим испытанием и потеря очков может привести сразу к потере нескольких позиций.

31 января «Осасуна» сыграла вничью с «Вильярреал» (2:2), а 24 января команда обыграла на выезде «Райо Вальекано» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сельта» – 2

Ничья – 3.2

Победит «Осасуна» – 4.15

Статистика

«Осасуна» проиграла восемь из десяти последних матчей в основное время

«Сельта» выиграл четыре последних домашних матча подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что матч будет интересным, а обе команды активно будут добывать результат, но это не спасет их от ничьей.