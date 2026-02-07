«Болонья» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770496936

вчера, 23:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Парма», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Болонья»

Команда имеет серьезные проблемы с результатами за последние 2-3 недели и тренерскому штабу нужно серьезно поработать. «Болонье» скоро играть в Лиге Европы, а пока команда идет лишь на 10 месте с 30 баллами и уступает два пункта сразу двум соперникам. Возможно, в случае победы хозяева смогут обогнать кого-нибудь из конкурентов и больше поверить в свои силы.

3 февраля «Болонья» проиграла на своем поле «Милану» (0:3), а 29 января уверенной обыграла в Лиге Европы «Маккаби» Тель-Авив (3:0).

«Парма»

«Парма» не может победить уже несколько поединков подряд, хотя это привычная ситуация для клуба, который постоянно находится в нижней части турнирной таблицы. На данный момент коллектив идет на 15 месте с 23 баллами и на шесть пунктов опережает зону вылета, но впереди еще много поединков, поэтому расслабляться нельзя, а следует укреплять и улучшать свои позиции в каждом следующем туре.

1 февраля «Парма» крупно проиграла на своем поле «Ювентусу» (1:4), а 25 января была разгромлена на выезде «Аталантой» (0:4).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Болонья» — 1.67

Ничья – 3.7

Победа «Парма» — 5.5

Статистика

Шесть последних матчей «Болоньи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Парма» проиграла три из десяти последних матчей на выезде

«Болонья» выиграла три из пяти последних игры с «Пармой» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. Оба клуба выступают сейчас не лучшим образом, но более высокий класс «Болоньи» на своем стадионе должен сказаться на результате.