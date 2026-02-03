«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770134174

сегодня, 18:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион Берлин» – «Айнтрахт», который состоится 6 февраля 2026 года.

«Унион Берлин»

Команда из столицы Германии вышла уже на девятое место в турнирной таблице и набрала 24 балла. «Унион Берлин» отстает от нынешнего соперника всего на три пункта. В домашней игре против прямого конкурента хозяева постараются сделать все, чтобы сравняться по очкам с конкурентом, который переживает не лучшие времена.

31 января «Унион Берлин» проиграл на выезде «Хоффенхайму» (1:3), а ранее крупно уступил «Боруссии» Дортмунд (0:3).

«Айнтрахт»

Команда из Франкфурта находится в кризисе, что повело за собой вылет из Лиги чемпионов и потерю позиций в Бундеслиге. «Айнтрахт» идет на восьмом месте с 24 баллами и уже на восемь пунктов отстает зоны еврокубков. Матч с ныне прямым конкурентом за более высокие места важен для гостей, ведь сейчас было бы очень вовремя прервать серию поражений и начать вновь набирать очки.

31 января «Айнтрахт» проиграл на своем «Байеру» (0:2), а 28 января клуб уступил «Тоттенхэму» (0:2) в Лиге чемпионов.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Унион» – 2.1

Ничья – 3.5

Победит «Айнтрахт» – 3.4

Статистика

«Унион Берлин» не может победить уже пять поединков подряд

«Айнтрахт» выиграл лишь одну игру из десяти последних на выезде

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Униона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Обе команды испытывают проблемы, поэтому победит тот, кто лучше их скроет от соперника. Предполагаем, что это будут хозяева встречи.