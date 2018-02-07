Обамеянг перешел в «Арсенал» из-за Мхитаряна

Новый нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что принял решение перейти в стан «канониров» благодаря тому, что полузащитник Генрих Мхитарян тоже решился на трансфер в этот клуб. Ранее оба игрока вместе играли за дортмундскую «Боруссию».



«Генрих мне звонил несколько раз, спрашивал, перейду ли я в „Арсенал“. А я ответил, что все зависит от его трансфера в этот клуб. Он сказал, что сделка уже состоялась. Это был ключевой фактор принятия решения для меня. Это похоже на воссоединение семьи. Я рад снова видеть его в своей команде».