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Обамеянг перешел в «Арсенал» из-за Мхитаряна

сегодня, 11:27

Новый нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что принял решение перейти в стан «канониров» благодаря тому, что полузащитник Генрих Мхитарян тоже решился на трансфер в этот клуб. Ранее оба игрока вместе играли за дортмундскую «Боруссию».

«Генрих мне звонил несколько раз, спрашивал, перейду ли я в „Арсенал“. А я ответил, что все зависит от его трансфера в этот клуб. Он сказал, что сделка уже состоялась. Это был ключевой фактор принятия решения для меня. Это похоже на воссоединение семьи. Я рад снова видеть его в своей команде».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:01
Это еще разговорит о том, что Мхитаряна уважают в футбольном мире.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 12:34
Высокие отношения! 😜
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:32
Может сиграются
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:21
семья - ячейка общества. если Зенит купит того африканца, к которому ездит в Африку Кристина, то в Зенит наверняка перейден Роналду
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:10
А то не понятно было,теперь посмотрим стоило ли оно того или нет
311
311
сегодня в 11:59
Ну тогда и Тухеля надо было за компанию!)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:56
Ну прям круговая порука
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