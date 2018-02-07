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РФПЛ может отказаться от титульного спонсора

вчера, 14:06

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов заявил, что Премьер-Лига может отказаться от титульного спонсора, которым на данный момент является одна известная страховая компания.

«Это вопрос выбора маркетинговой стратегии - что выгоднее тебе на данный момент. Титульный бренд лиги получает максимальный охват и узнаваемость, он максимально интегрирован с брендом лиги, поэтому эта категория спонсорства всегда самая дорогая. Отказываясь от титульного партнерства, ты открываешь больше возможностей другим спонсорам, становишься более гибким в отношении лицензионных программ, можешь стать менее корпоративным, более „гуманным“ брендом. Мы склоняемся ко второму варианту, о чем ранее говорил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Отсутствие титульного спонсора - это один из сценариев, к которому мы готовимся, но при этом мы не исключаем сохранения титульной категории. Пока это вопрос выбора так называемой спонсорской архитектуры и финансовой составляющей. У нас действующий договор со страховой компанией, нашим давним и надежным рыночным партнером. Ясность в отношении продолжения сотрудничества наступит в марте 2018 года».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:35
Суворов, не ты будешь это решать.
Блоссия
Блоссия
вчера в 18:05
Суворову срочно решением РФПЛ запретить давать интервью.
Egorium
Egorium
вчера в 17:56
Какая разница какая титульная компания, если футбола нет.
Sueverny
Sueverny
вчера в 16:31
Раз без "страховой компании" то значит ничего не боятся. Свойство присущее людям и животным "вне себя". Извините за резкость тона, это просто опыт.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:01
Реформы, реформы, реформы в российском футбольном королевстве...Причем, изменения явно не там, где они нужны!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 15:54
Соглашусь с теми, кто считает, что просто цену набивают.
Морозовский
Морозовский
вчера в 15:42
"Со-ГАЗ"! Иначе "зеньке" с её футболёрами не видать Лиги Чемпионов!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 15:41
Хотять ты хотять , да хто ж им дасть .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:38
Не хотят чинуши делиться доходами от ЧМ - вот и весь сказ!!!
Dominators
Dominators
вчера в 15:28
Ну вот я и в **Хопре **, а еще есть МММ и **Русский Дом Селенга ** ...И на белом коне наш футбольный Чубайс - Мутко ... Все в шоколаде , только РФПЛ .. ну вы догадались .
spartach n1
spartach n1
вчера в 15:18
Изменением стратегии оправдывают отсутствие интереса .
за
за
вчера в 15:17
Цену набивают! )))
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:55
"Вопрос выбора маркетинговой стратегии", "титульный спонсор", "один из сценариев к которым мы готовимся". Один вопрос, уже все ведущие телекомпании Англии, Франции, Испании, Италии, Германии в очереди стоят? Или бабок с Матч ТВ хотите срубить поболее? Может думаете, что в России одни идиоты живут?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:54
Росгосстрах можно вообще нигде не рекламировать, их и так все знают.
4RT
4RT
вчера в 14:39
Водка "Газпром",теперь еще и газированная!
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:34
У игроков из РФПЛ денег столько что они могут играть без всяких спонсоров. А игроки и Зенита ещё и другие клубы спонсировать. Так что «Росгосстрах» может идти лесом )
шацк
шацк
вчера в 14:30
И тут Виталика опрокинули как же так... Ау Мутко ты где пропал?
Крейсер
Крейсер
вчера в 14:25
Бургер Кинг станет титульным спонсором.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 14:19
Бомжуем, сегодня мы с тобой бомжуем... "Маркетинговая стратегия", как же. Закройте словарь и не подглядывайте. Это скорее у росгосстраха маркетинговая стратегия - убрать свою пока ещё что-то значащую вывеску с ворот вашей помойки. А вообще это "денег нет, но вы держитесь" во всей красе.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 14:15
СИАЛЕКС ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, А ЧТО ? А ВДРУГ ?
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