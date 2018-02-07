РФПЛ может отказаться от титульного спонсора

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов заявил, что Премьер-Лига может отказаться от титульного спонсора, которым на данный момент является одна известная страховая компания.

«Это вопрос выбора маркетинговой стратегии - что выгоднее тебе на данный момент. Титульный бренд лиги получает максимальный охват и узнаваемость, он максимально интегрирован с брендом лиги, поэтому эта категория спонсорства всегда самая дорогая. Отказываясь от титульного партнерства, ты открываешь больше возможностей другим спонсорам, становишься более гибким в отношении лицензионных программ, можешь стать менее корпоративным, более „гуманным“ брендом. Мы склоняемся ко второму варианту, о чем ранее говорил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Отсутствие титульного спонсора - это один из сценариев, к которому мы готовимся, но при этом мы не исключаем сохранения титульной категории. Пока это вопрос выбора так называемой спонсорской архитектуры и финансовой составляющей. У нас действующий договор со страховой компанией, нашим давним и надежным рыночным партнером. Ясность в отношении продолжения сотрудничества наступит в марте 2018 года».