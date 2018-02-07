  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

Ван Дейк: «Может быть, свист в мой адрес будет продолжаться на протяжении всего матча»

вчера, 14:22
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль11.02.2018 в 19:30 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что будет готов к свисту в свой адрес в матче 27-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные» встретятся с «Саутгемптоном», где ранее выступал 26-летний футболист. 

«Может быть, свист в мой адрес будет продолжаться на протяжении всего матча. Вы ничего не можете с этим поделать.

Очевидно, что мне приятно будет снова увидеть своих старых друзей и бывших товарищей по команде. Но сейчас для меня самое главное - это выиграть игру».

Напомним, что в декабре Вирджил ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн евро. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Модрич: «Всегда верил в способности „Реала“. Мы постараемся отстоять наши титулы»
Сегодня, 00:57 0
Хави: «ПСЖ слегка впереди „Реала“»
Сегодня, 00:18 1
Гути предполагает, что кто-то из молодежи «Краснодара» сможет сыграть в «Реале»
Вчера, 23:36 3
Фаббричини: «Конте у руля сборной Италии? Все возможно»
Вчера, 23:27 1
Линекер: «„Барселона“ выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси»
Вчера, 23:02 8
Бартон предлагает показывать игрокам оранжевые карточки за симуляцию
Вчера, 21:55 3
Обсудить
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:36
лучше бы остался в запасе и не злил публику и бывших партнёров по клубу. Фаны не любят,когда так поступают с ними,даже если руководство и срубило кучу денег.
bogdandinio
bogdandinio
вчера в 20:28
они столько бабла срубили , так что ему ещё аплодировать будут
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:30
да не будет там сильного свиста. Саистнут пару раз, коль уж сам просит, но не более.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 16:20
Забей!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:37
Плевать на свистунов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100