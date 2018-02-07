Ван Дейк: «Может быть, свист в мой адрес будет продолжаться на протяжении всего матча»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что будет готов к свисту в свой адрес в матче 27-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные» встретятся с «Саутгемптоном», где ранее выступал 26-летний футболист.



«Может быть, свист в мой адрес будет продолжаться на протяжении всего матча. Вы ничего не можете с этим поделать.



Очевидно, что мне приятно будет снова увидеть своих старых друзей и бывших товарищей по команде. Но сейчас для меня самое главное - это выиграть игру».



Напомним, что в декабре Вирджил ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн евро.