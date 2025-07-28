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Бразильский защитник ЦСКА попросил отпустить его в ОАЭ

сегодня, 00:40

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан попросил руководство клуба отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Армейцы» на данный момент не приняли предложение арабского клуба о трансфере и рассчитывают сохранить бразильца в команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:36
отпускать надо бразильца, выхода нет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:10
Надо отпускать НО на взаимно выгодных условиях.
fcq8twtyr8sc
fcq8twtyr8sc
сегодня в 08:21
Не хочет игрок играть в клубе, нужно сразу отпускать, не видит он перспективы в ЦСКА.
tp5wuq54h4ny
tp5wuq54h4ny
сегодня в 08:13
Не отпустят, получат второго Вендела.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:12
Не стоит ругать Виллиана. Он отлично играет и сполна отрабатывает свой контракт. За него предлагают хорошие деньги, можно ещё и поторговаться, а самому игроку ЗП 2.5 мульта. Мы такого предложить не сможем, а у него конец игровой карьеры, понять можно.
5yu223csjsnp
5yu223csjsnp
сегодня в 07:53
Роша понял, ято ловить у мошенниука нечего.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:19
Скатертью дорога , досвидос.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:48
Нужно отпускать... толку от него уже не будет..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:26
Пусть бразилец выкупит свой контракт и едет в эмираты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Виллиан :
"Отпустите меня в Эмираты
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"...)
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