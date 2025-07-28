Бразильский защитник ЦСКА попросил отпустить его в ОАЭ

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сегодня, 00:40

Бразильский защитник московского ЦСКА попросил руководство клуба отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ .

«Армейцы» на данный момент не приняли предложение арабского клуба о трансфере и рассчитывают сохранить бразильца в команде.