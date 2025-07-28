Бразильский защитник ЦСКА попросил отпустить его в ОАЭ

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан попросил руководство клуба отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
«Армейцы» на данный момент не приняли предложение арабского клуба о трансфере и рассчитывают сохранить бразильца в команде.
Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан попросил руководство клуба отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
«Армейцы» на данный момент не приняли предложение арабского клуба о трансфере и рассчитывают сохранить бразильца в команде.
"Отпустите меня в Эмираты
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"...)
"Отпустите меня в Эмираты
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"...)