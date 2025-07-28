Семак – о замене Глушенкова в игре с «Рубином»: «Очень много брака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему он заменил Максима Глушенкова на аргентинца Лусиано Гонду после первого тайма матча с «Рубином» во втором туре чемпионата РПЛ:
Было очень много брака у Максима, терял много мячей. С одного фланга хорошо работали, много вскрывали. С этого фланга не получилась игра, поэтому решили сделать замену.
«Зенит» после первого тайма вёл 2:0, но в итоге встреча завершилась с результатом 2:2. Таким образом, петербургский клуб впервые за девять лет упустил в РПЛ победу, выигрывая в два мяча по ходу встречи.
Более того..., он ещё и тщеславный глупец, - свою некомпетентность по замене Глушки выдал за "косяки" последнего...
Некрасиво, Серж Богданыч..., оч. некрасиво!
Более того..., он ещё и тщеславный глупец, - свою некомпетентность по замене Глушки выдал за "косяки" последнего...
Некрасиво, Серж Богданыч..., оч. некрасиво!
Ушёл Глушенков, - пошло поехало...
3 очка бы Питер вполне мог увезти из Казани, останься Глушка в поле.
Ушёл Глушенков, - пошло поехало...
3 очка бы Питер вполне мог увезти из Казани, останься Глушка в поле.