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Семак – о замене Глушенкова в игре с «Рубином»: «Очень много брака»

сегодня, 00:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему он заменил Максима Глушенкова на аргентинца Лусиано Гонду после первого тайма матча с «Рубином» во втором туре чемпионата РПЛ:

Было очень много брака у Максима, терял много мячей. С одного фланга хорошо работали, много вскрывали. С этого фланга не получилась игра, поэтому решили сделать замену.

«Зенит» после первого тайма вёл 2:0, но в итоге встреча завершилась с результатом 2:2. Таким образом, петербургский клуб впервые за девять лет упустил в РПЛ победу, выигрывая в два мяча по ходу встречи.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 11:00
Наверное, после этих слов следовало бы похвалить Гонду...
Comentarios
Comentarios ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 10:39
В 5ке будет ну нет игры
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 09:39
Какой бред... С Глушенковым вели 2:0, без Глушенкова стало 2:2. Браво!
9tbb3w3fz8zx
9tbb3w3fz8zx
сегодня в 08:26
Глушенкова нужно гнать из команды, чем быстрее, тем лучше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:03
Это начало. Конец это стабильная лавка.) Удачи тебе, Максимка)))
112910415
112910415
сегодня в 07:23
о !
российского и критиковать публично можно !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:09
Загубят они, все вместе, Максима...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:06
А Семак молодец...
Из него текст так и прёт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 06:40, ред.
В таблице зенит третий потому , что хоть за бронзу в свое столетие зацепиться надо...)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:11
Уснул на 0-1 а тут такое
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:10
Замените Зенит на Лас Зенитас....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:57
как столетие то праздновать, когда тренер говорит такое о игроке команды?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:32
Я таки снова реально поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хоть и стараюсь на ночь не смеяться, но не могу сдержаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:14, ред.
Дело принципа...очки очками, а разница мячей у всех команд с 4 очками разная...тасовать можно, а вот подтасовывать не надо)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:10, ред.
Какая "табличка" после второго тура...
Там 7 команд по 4 очка...тусуй как хочешь....
Кстати ...я сейчас на трёх сайтах ...так и три варианта "таблички".....))
Табличка превращается в таблицу отображающую силы команд только после 6-7 туров....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Оставил бы Семак Глушенкова на 2-й тайм ..., тогда и глупых слов бы подбирать не пришлось. В футболе одно за другое вяжется: Максим , как и Мост, растягивал защиту Рубина весь первый тайм и казанцы просто не успевали перекрывать все зоны на подступах к своей штрафной по всей ширине поля... Быстрые фланги Питера не оставляли Рубину никаких шансов в первые 45 минут.
Ушёл Глушенков, - пошло поехало...

3 очка бы Питер вполне мог увезти из Казани, останься Глушка в поле.
Futurista
Futurista
сегодня в 01:02, ред.
Кстати...Зенит в табличке должен быть как минимум на 6-м месте)...почему третий? - непонятно...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:59
Какие решения ему надо было принять и какие слова сказать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48, ред.
Семак глупец. Его слова об игре Глушки - лишнее тому доказательство.
Более того..., он ещё и тщеславный глупец, - свою некомпетентность по замене Глушки выдал за "косяки" последнего...

Некрасиво, Серж Богданыч..., оч. некрасиво!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:37
Так у Глушенкова было много брака потому что он всегда там где мяч.....
А выпустил игрока который за тайм ни разу мяча не коснулся....
Futurista
Futurista
сегодня в 00:33, ред.
Много брака - счёт 2:0...мало брака - счёт 2:2 )...

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