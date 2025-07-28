Семак – о замене Глушенкова в игре с «Рубином»: «Очень много брака»

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сегодня, 00:27

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему он заменил на аргентинца после первого тайма матча с «Рубином» во втором туре чемпионата РПЛ :

Было очень много брака у Максима, терял много мячей. С одного фланга хорошо работали, много вскрывали. С этого фланга не получилась игра, поэтому решили сделать замену.