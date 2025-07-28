«Динамо» ищет новую команду для Майсторовича

Сербский защитник Милан Майсторович может в ближайшее время покинуть московское «Динамо».
«Бело-голубые» решили расстаться с 20-летним футболистом из-за возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ и частых проблем Майсторовича со здоровьем.
В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за «Динамо» лишь 11 матчей, забив один гол. Серба приобрели в феврале 2023 года у «Войводины» за 1,2 млн евро.
На самом же деле Милану надо бы не новую команду искать, а бутсы на гвоздь вешать, как это ни печально, и дело не в лимите.
У Майсторовича синдром ARS, перешедший в хроническую форму.
В предсезонке Милан снова появился было в общей тренировочной группе, но в который уже раз вскоре оттуда выпал.
Справиться с этим футбольным профессиональным заболеванием, если уж оно накрывает с перетеканием в хронику, крайне трудно.
Иногда, бывает, помогает операция, и в декабре 24 года сербские врачи её провели, но неудачно. Воспаления возобновились, боли при нагрузках тоже.
Наверное, это всё.
Жить обычной жизнью с этим можно, играть в футбол- нет..
Очень грустно. Все мы, динамовские болельщики, любим Милана, он это заслужил, хотя успел поиграть всего ничего.
Принял участие лишь в 23 официальных матчах (чемп + кубок), но каждый его выход на поле, несмотря на юный возраст, был свидетельством того, что в клубе растёт сильный футболист.
А тут такая фигня..
На самом же деле Милану надо бы не новую команду искать, а бутсы на гвоздь вешать, как это ни печально, и дело не в лимите.
У Майсторовича синдром ARS, перешедший в хроническую форму.
В предсезонке Милан снова появился было в общей тренировочной группе, но в который уже раз вскоре оттуда выпал.
Справиться с этим футбольным профессиональным заболеванием, если уж оно накрывает с перетеканием в хронику, крайне трудно.
Иногда, бывает, помогает операция, и в декабре 24 года сербские врачи её провели, но неудачно. Воспаления возобновились, боли при нагрузках тоже.
Наверное, это всё.
Жить обычной жизнью с этим можно, играть в футбол- нет..
Очень грустно. Все мы, динамовские болельщики, любим Милана, он это заслужил, хотя успел поиграть всего ничего.
Принял участие лишь в 23 официальных матчах (чемп + кубок), но каждый его выход на поле, несмотря на юный возраст, был свидетельством того, что в клубе растёт сильный футболист.
А тут такая фигня..
Теоретически можно было бы договориться о расторжении по обоюдному,
но у обоих остался всего год контракта, и они хотят это время отработать.
Так что придётся терпеть)
Теоретически можно было бы договориться о расторжении по обоюдному,
но у обоих остался всего год контракта, и они хотят это время отработать.
Так что придётся терпеть)