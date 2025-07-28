«Динамо» ищет новую команду для Майсторовича

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сегодня, 00:56

Сербский защитник может в ближайшее время покинуть московское «Динамо».

«Бело-голубые» решили расстаться с 20-летним футболистом из-за возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ и частых проблем Майсторовича со здоровьем.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за «Динамо» лишь 11 матчей, забив один гол. Серба приобрели в феврале 2023 года у «Войводины» за 1,2 млн евро.