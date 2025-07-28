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«Динамо» ищет новую команду для Майсторовича

сегодня, 00:56

Сербский защитник Милан Майсторович может в ближайшее время покинуть московское «Динамо».

«Бело-голубые» решили расстаться с 20-летним футболистом из-за возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ и частых проблем Майсторовича со здоровьем.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за «Динамо» лишь 11 матчей, забив один гол. Серба приобрели в феврале 2023 года у «Войводины» за 1,2 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:27
судьба такая ...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:56
Топовый защитник в 11-ти матчах? А у Лички можно было стать топовым защитником?
Пиши уже лучше про Барселону...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
34wu99ckr977
34wu99ckr977
сегодня в 08:06
Трудно будет такому игроку найти команду, можно попробовать в спартак. Чем он хуже Заболотного.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:46
Очередная головная боль ... теперь осталось только найти куда его спихнуть...
Варвар7
Варвар7 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 06:19
Если, честно, то без понятия . Но всё ,чаще идут разговоры о лимите, а как известно, "дыма без огня не бывает". Значит возможно какой-то проект по поводу лимита разрабатывается и ждут как обычно отмашку сверху. Но скорее всего по началу глобальных, изменений по лимиту, не последует, уж слишком много сталкиваются различных интересов и очень много диаметрально противоположных мнений.
И естественно много будет зависеть от возможного изменения политической обстановки в мире и мнение по этому вопросу (лимиту) на самом верху.
Что же касается Динамо, то зная Валерия Георгиевича, и учитывая его страсть к экспериментам(по сборной )тут вообще трудно, что то предложить, всё зависит какой "карт-бланш", ему выдало руководство или выдаст после определенного периода работы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:59
при Личке Милан Майстрович был просто топовым защитником.
жаль все так сложилось
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ баск (раскрыть)
сегодня в 03:57
кошмар(((
сербу и точно следует оставит футбол, или на всю жизнь калекой будет.
зачем гробить здоровье.
жизнь после футбола тоже интересная, всегда найдется чем заняться. здоровье важней всего.
баск
баск ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:47
Я бы расстался с Макаровым и Нгамалё, но на них нет спроса..

Теоретически можно было бы договориться о расторжении по обоюдному,
но у обоих остался всего год контракта, и они хотят это время отработать.
Так что придётся терпеть)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:32
Сколь большие перемены, по Вашему мнению?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:32
Следует ли клубу расстаться с некоторыми другими игроками?
баск
баск
сегодня в 01:16
Это слишком мягкая формулировка, клуб просто сглаживает углы.
На самом же деле Милану надо бы не новую команду искать, а бутсы на гвоздь вешать, как это ни печально, и дело не в лимите.
У Майсторовича синдром ARS, перешедший в хроническую форму.

В предсезонке Милан снова появился было в общей тренировочной группе, но в который уже раз вскоре оттуда выпал.
Справиться с этим футбольным профессиональным заболеванием, если уж оно накрывает с перетеканием в хронику, крайне трудно.

Иногда, бывает, помогает операция, и в декабре 24 года сербские врачи её провели, но неудачно. Воспаления возобновились, боли при нагрузках тоже.
Наверное, это всё.

Жить обычной жизнью с этим можно, играть в футбол- нет..
Очень грустно. Все мы, динамовские болельщики, любим Милана, он это заслужил, хотя успел поиграть всего ничего.

Принял участие лишь в 23 официальных матчах (чемп + кубок), но каждый его выход на поле, несмотря на юный возраст, был свидетельством того, что в клубе растёт сильный футболист.
А тут такая фигня..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:13
Значит очень уважаемый человек этот Майсторович....
Обычно игрок ищет команду....
А тут одному игроку ищут целую команду....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
Значит возможно грядут перемены...)
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