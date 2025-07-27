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Слишкович – об игре «Оренбурга» и «Динамо»: «Больно для глаз»

вчера, 23:41
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил игру своей команды в матче второго тура чемпионата РПЛ против махачкалинского «Динамо»:

Некоторые игроки выглядели испуганными. Они не хотели брать ответственность на себя. А я такого не хочу. Надо играть в футбол, в то, во что договорились.

Это не футбол, в который я бы хотел, чтобы моя команда играла, честно. И когда еще играешь так, и еще соперник играет так, это больно для глаз.

Это не футбол, это регби. Бывают такие игры, всё понимаю, но мы не можем такого позволить больше.

«Оренбург» в двух матчах набрал два очка. В стартовом туре команда Слишковича добилась нулевой ничьей в домашней игре против ЦСКА.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:36
Договориться можно о чём угодно, а вот выполнить это на поле - вопрос.
4fu8x43ykxdn
4fu8x43ykxdn
сегодня в 06:39
Тем не менее очки набирают исправно.
sw68vvpf2nze
sw68vvpf2nze
сегодня в 05:48
А может это просто уровень команд-соперниц, принцип такой бей да беги
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Получилось довольно критично и даже самокритично. И это учитывая то , что команда в обоих матчах набирала очки. Давай Володя продолжай в том же духи - большинство любителей футбола предпочитают смотреть зрелищную игру - исправляй ситуацию...
Гость
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