Слишкович – об игре «Оренбурга» и «Динамо»: «Больно для глаз»

Главный тренер «Оренбурга» оценил игру своей команды в матче второго тура чемпионата РПЛ против махачкалинского «Динамо»:

Некоторые игроки выглядели испуганными. Они не хотели брать ответственность на себя. А я такого не хочу. Надо играть в футбол, в то, во что договорились.

Это не футбол, в который я бы хотел, чтобы моя команда играла, честно. И когда еще играешь так, и еще соперник играет так, это больно для глаз.

Это не футбол, это регби. Бывают такие игры, всё понимаю, но мы не можем такого позволить больше.