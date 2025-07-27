Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после ничьей своей команды в выездной игре против «Рубина» во втором туре чемпионата России:
Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 – не одно и то же. В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол.
Стоит отметить, что «Зенит» впервые за последние девять лет упустил в РПЛ победу, выигрывая 2:0 по ходу встречи.
"Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, потом хороший тренер убрал хорошего Глушенкова, а затем и хорошего Мостового, и хороший счёт превратился в хорошую для хозяев ничью"
"Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, потом хороший тренер убрал хорошего Глушенкова, а затем и хорошего Мостового, и хороший счёт превратился в хорошую для хозяев ничью"
"От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо."
"От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо."