Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» дал комментарий после ничьей своей команды в выездной игре против «Рубина» во втором туре чемпионата России:

Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 – не одно и то же. В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол.