Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Рубином»

вчера, 23:28
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после ничьей своей команды в выездной игре против «Рубина» во втором туре чемпионата России:

Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 – не одно и то же. В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол.

Стоит отметить, что «Зенит» впервые за последние девять лет упустил в РПЛ победу, выигрывая 2:0 по ходу встречи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рахимов – об игре с «Зенитом»: «Мы допустили очень глупые ошибки»
Вчера, 23:19
Упущенная возможность. «Зенит» не удержал 2:0 в Казани
Вчера, 23:07Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Тренер «Ахмата» – о матче с ЦСКА: «Затмение за минуту»
Вчера, 19:05
Челестини – о победе ЦСКА над «Ахматом»: «Все забитые мячи даются тяжело»
Вчера, 18:23
Морено эмоционально отреагировал на крупное поражение «Сочи»
Вчера, 10:29
Карпукас — о «Краснодаре»: «Какая разница, чемпион был против нас или нет?»
Вчера, 10:12
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:40, ред.
Соболева, Соболева надо выпускать. А вообще-то лидеру упустить победу после 2:0 это надо уметь.
112910415
112910415
сегодня в 09:55
ясно же, чего не хватило ...
но 3 - 4 новых бразильца поправят ситуацию !
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 09:38
Что то хорошего вчера не увидел в игре...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:21
А я про питерский гол Касьеры
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:18
Первый от Рубина. Причем тут пенка?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:16
первый с левой пенки
adekvat
adekvat
сегодня в 05:46
Последний сезон Семака в Зените.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:44
Думай, Семак, потом поговорим
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:48, ред.
А первый ? Первый не хуже.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:24, ред.
)))))
Кучеряво завернул. Весьма.
Из-за моего смеха соседи по батареям щас стучали.)))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Я то как раз за то, чтобы не меняли Семака)...тем более что и Вас всё устраивает..."пилите дальше свои гири" как предлагал Паниковский)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
Семак нормальный тренер....одет с иголочки...на бровке не бузит...игрокам не мешает...сто пудов некоторых даже по именам знает...на пресс-конференции ходит исправно...некую философию не навязывает....
Редкий тренер у которого количество титулов намного превосходит число отработанных в клубе сезонов....
Одинаково идеальный сотрудник как для руководства так и для подчинённых......
Самое интересное что громче всех кричат "Смените тренера" те кто сам их безрезультатно меняет не понятно для чего...)))
Вот у вас за 7 сезонов Семака уже шестой тренер...по игре с Балтикой всем подумалось что скоро придёт 7-й....
Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет......просто не мешайте.
Как говаривал уважаемый мной Леонид Федун "Роль тренера - не более 10%"...и у меня нет повода не верить этому умному человеку....
nubom
nubom
сегодня в 00:42
Я бы посоветовал Семаку перечитать Владимира Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо?", там есть любопытная фраза
"От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо."
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
Семак на деле доказал, что всё-таки даже сборной Бразилии для побед нужен нормальный тренер))...
7vjsdhm5crt4
7vjsdhm5crt4
сегодня в 00:15
Тренера не хватило.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:05
Семака заклинило на слове "хороший"

"Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, потом хороший тренер убрал хорошего Глушенкова, а затем и хорошего Мостового, и хороший счёт превратился в хорошую для хозяев ничью"
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:55
Почему Газпром не хочет замечать, , что тренер в Зените самое слабое звено. А может быть он и не тренер вовсе? Не могу себе представить Семака, который работает с бразильской группировкой.
Futurista
Futurista
вчера в 23:55
Бразильского духа не хватило)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:39
Результат закономерный, Рубин заслужил ничью...
youtomee
youtomee
вчера в 23:38, ред.
тренера Зениту не хватает уже много лет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:36
Согласен, второй мяч украшение тура
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 