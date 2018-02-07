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РФПЛ планирует увеличить прибыль от телеправ

вчера, 15:49

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов заявил, что лига планирует увеличить прибыль за счет нового контракта с телеканалом «Матч ТВ».

«Лига ведет переговоры с основным вещателем, поэтому интерес к лиге, о котором мы слышим, скорее сопряжен с технологическими изменениями в медиаиндустрии. Вещание все больше уходит в интернет-среду, развиваются ОТТ продукты, в этом сегменте много игроков и большой потенциал. Любой правообладатель заинтересован в увеличении цены следующего цикла соглашения с вещателем. Мы не исключение, поэтому сейчас ищем баланс: вещатель получает внушительный медийный актив, которым может распоряжаться, а правообладатель заинтересован в максимизации текущих финансовых условий и капитализации своих прав.

Переговоры с „Матч ТВ“ находятся в активной фазе. У договора сложная структура и длинная история, переговоры происходят на фоне системных перемен в медийной индустрии, поэтому много нюансов, новых вводных и, соответственно, требуется больше времени, чтобы прийти к общему пониманию как в содержательной части договора, так и финансовой. Одновременно с этим мы продолжаем следить за тенденциями рынка, и нам приятно осознавать, что российский футбол является востребованным контентом».

Ранее сообщалось, что РФПЛ может отказаться от титульного спонсора.

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Все комментарии
Московские бабушки
Московские бабушки
вчера в 21:02
смотреть не буду
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:22
Коммерческий интерес к большей части матчей РФПЛ минимален.
bsww
bsww
вчера в 19:15
Плюс как показывать игры заграницей, если дома заполняемость плохая. А ведь от этого параметра формируется идея покупать права на матч или нет
bsww
bsww
вчера в 19:06
А может со стадионами разобраться сперва, обязать клубы заполнять свою долю стадиона на 65-70%. Давно не был на стадионе, поэтому путного может и не скажу. Но есть ли возможность купить пивко на стадионе, хотя бы безалкогольное? Какая выпечка есть и по какой цене? Что с сувенирной продукцией
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:57
Хлопотное это дело
loko7
loko7
вчера в 18:44
Опять поднимут цену на "Наш футбол".
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 17:53
Денег от прав на ТВ крайне мало. Как, впрочем, и на стадионах - там тоже не густо.
Igorello97
Igorello97
вчера в 17:27
Как на матче Краснодар-Реал продавать трансляции по 75 рублей?
truffagldino
truffagldino
вчера в 17:08
В Казань переехал жить в 1986 году,и первый мой матч который сходил Рубин-Лада(Тольятти) вторая лига зрителей на этом матче было тысяч двадцать.Куда все девалось.А цены пусть повышают куда без них.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:53
На этот отстйой ведь еще кто-то смотрит...
zamsb
zamsb
вчера в 16:32
Если люди на стадионы не ходят, то с чего взяли что российский футбол является востребованным контентом?
cpartak60
cpartak60
вчера в 16:32
опять договорятся до того что будут только одну игру показывать а остальные из нашего кармана!
4ever Ars
4ever Ars
вчера в 16:31
Много красивых слов, а на деле просто попилят как обычно.
drug01
drug01
вчера в 16:23
Надо искать подходы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:07
Кроме Спартака, ЦСКА и Зенита все смотрят только на свои команды. Ну разве можно сделать деньги на матче Анжи-Амкар не в обиду им будет сказано. Другое дело Спартак-ЦСКА. МАТЧ-ТВ может покупать телеправа на показ только матчей с этими тремя командами плюс может быть Краснодара и Локомотива и все.
шацк
шацк
вчера в 15:57
и снова Виталий здравствуйте!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:52
Пусть пробуют
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