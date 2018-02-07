РФПЛ планирует увеличить прибыль от телеправ

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов заявил, что лига планирует увеличить прибыль за счет нового контракта с телеканалом «Матч ТВ».

«Лига ведет переговоры с основным вещателем, поэтому интерес к лиге, о котором мы слышим, скорее сопряжен с технологическими изменениями в медиаиндустрии. Вещание все больше уходит в интернет-среду, развиваются ОТТ продукты, в этом сегменте много игроков и большой потенциал. Любой правообладатель заинтересован в увеличении цены следующего цикла соглашения с вещателем. Мы не исключение, поэтому сейчас ищем баланс: вещатель получает внушительный медийный актив, которым может распоряжаться, а правообладатель заинтересован в максимизации текущих финансовых условий и капитализации своих прав.



Переговоры с „Матч ТВ“ находятся в активной фазе. У договора сложная структура и длинная история, переговоры происходят на фоне системных перемен в медийной индустрии, поэтому много нюансов, новых вводных и, соответственно, требуется больше времени, чтобы прийти к общему пониманию как в содержательной части договора, так и финансовой. Одновременно с этим мы продолжаем следить за тенденциями рынка, и нам приятно осознавать, что российский футбол является востребованным контентом».



Ранее сообщалось, что РФПЛ может отказаться от титульного спонсора.