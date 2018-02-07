«Црвена Звезда» проиграла «Зениту»

На втором зимнем сборе в турецком Белеке «Зенит» играл против «Црвены Звезды». На 23-й минуте счет открыл Александр Ерохин. Одного гола хватило «сине-бело-голубым» для победы.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников (Терентьев 63), Мевля, Маммана, Паредес, Краневиттер (Кузяев 63), Ригони, Ерохин, Дриусси (Полоз 81), Заболотный.

8 февраля «Зенит» сыграет с датским «Вейле». 10 февраля петербуржцы проведут контрольный поединок с «Марибором». 15 февраля «Зенит» ждет встреча с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.