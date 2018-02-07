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«Црвена Звезда» проиграла «Зениту»

вчера, 20:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

На втором зимнем сборе в турецком Белеке «Зенит» играл против «Црвены Звезды». На 23-й минуте счет открыл Александр Ерохин. Одного гола хватило «сине-бело-голубым» для победы.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников (Терентьев 63), Мевля, Маммана, Паредес, Краневиттер (Кузяев 63), Ригони, Ерохин, Дриусси (Полоз 81), Заболотный.

8 февраля «Зенит» сыграет с датским «Вейле». 10 февраля петербуржцы проведут контрольный поединок с «Марибором». 15 февраля «Зенит» ждет встреча с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 00:53
Лёха Шахтинский:
На Открывашку к Спартачам, у меня если честно очень редко получится попасть. Только когда в командировках буду в Москве. А вот на наш новый красавец стадион "Ростов-арена" , ответ - да. Я же Ростовский. Часто тоже не обещаю, но на серьезные игры моего Ростова - железно и однозначно. Уже совсем немного дней осталось до весны. Ждем парни большой футбол.
Ещё одна сирота казанская........
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Dembel 2010
сегодня в 00:16
Dembel 2010:
Думаю всё образумится, Здоровья, и на Открывашку почаще)
На Открывашку к Спартачам, у меня если честно очень редко получится попасть. Только когда в командировках буду в Москве. А вот на наш новый красавец стадион "Ростов-арена" , ответ - да. Я же Ростовский. Часто тоже не обещаю, но на серьезные игры моего Ростова - железно и однозначно. Уже совсем немного дней осталось до весны. Ждем парни большой футбол.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 00:03
Казанский:
Леха,держись,дружище...Если что,то я серьезно или клиникой или деньгами помогу...Ты не стесняйся,пиши..
Спасибо Коль. Я Верю - все будет нормально и все будет хорошо. Когда у меня по всей нашей стране есть очень хорошие и верные друзья - иначе и быть не должно.
Казанский
Казанский ответил Лёха Шахтинский
вчера в 23:55
Лёха Шахтинский:
Мамы уже второй год нет. Обширный инсульт, 4 месяца в коме, ушла в декабре 2016. Отец один у меня остался. 29 декабря у него был обширный инфаркт. Все новогодние праздники в реанимации кардиологии мы с сестрой провели. Больше подробностей о моих семейных делах я рассказывать по интернету не хочу... Денег не надо, у нас все есть. Просто теперь немного пусто без мамы и семейного счастья немного не хватает. А так все нормально. По-мужски. Прорвемся. Ты же прекрасно знаешь, что я по-жизни оптимист и верю только в положительные моменты и наше светлое будущее. Коль - Огромное Тебе Спасибо за моральную поддержку Друг.
Леха,держись,дружище...Если что,то я серьезно или клиникой или деньгами помогу...Ты не стесняйся,пиши..
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:54
мелкий разогрев перед вторым туром....
Dembel 2010
Dembel 2010 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 23:44
Лёха Шахтинский:
Спасибо парни за сочувствие и Вашу поддержку. От всей души - Спасибо. Очень приятно. Честно - ничего не надо. Я справлюсь. Спасибо Вам за теплые слова.
Думаю всё образумится, Здоровья, и на Открывашку почаще)
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Dembel 2010
вчера в 23:42
Dembel 2010:
Извините, Здоровья Вашему отцу, если нужна помощь,думаю поможем.
Спасибо парни за сочувствие и Вашу поддержку. От всей души - Спасибо. Очень приятно. Честно - ничего не надо. Я справлюсь. Спасибо Вам за теплые слова.
Dembel 2010
Dembel 2010 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 23:36
Лёха Шахтинский:
Мамы уже второй год нет. Обширный инсульт, 4 месяца в коме, ушла в декабре 2016. Отец один у меня остался. 29 декабря у него был обширный инфаркт. Все новогодние праздники в реанимации кардиологии мы с сестрой провели. Больше подробностей о моих семейных делах я рассказывать по интернету не хочу... Денег не надо, у нас все есть. Просто теперь немного пусто без мамы и семейного счастья немного не хватает. А так все нормально. По-мужски. Прорвемся. Ты же прекрасно знаешь, что я по-жизни оптимист и верю только в положительные моменты и наше светлое будущее. Коль - Огромное Тебе Спасибо за моральную поддержку Друг.
Извините, Здоровья Вашему отцу, если нужна помощь,думаю поможем.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
вчера в 23:25
Казанский:
Леха,что,проблемы с батей?Может чем помочь?Серьезно,обращайся,если что....Лечение или деньги,то без проблем
Мамы уже второй год нет. Обширный инсульт, 4 месяца в коме, ушла в декабре 2016. Отец один у меня остался. 29 декабря у него был обширный инфаркт. Все новогодние праздники в реанимации кардиологии мы с сестрой провели. Больше подробностей о моих семейных делах я рассказывать по интернету не хочу... Денег не надо, у нас все есть. Просто теперь немного пусто без мамы и семейного счастья немного не хватает. А так все нормально. По-мужски. Прорвемся. Ты же прекрасно знаешь, что я по-жизни оптимист и верю только в положительные моменты и наше светлое будущее. Коль - Огромное Тебе Спасибо за моральную поддержку Друг.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 23:14
ШИЛО И МЫЛО - ДЮБА И ЗА БОЛОТНЫЙ.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Андрей Ав
вчера в 23:12
Андрей Ав:
А почему Дзюба не играл??
ЗАХВОРАЛ ( МАЭСТРО)
Saang
Saang
вчера в 23:07
Мдэ, первый серьезный противник вызвал затруднения...
Dembel 2010
Dembel 2010
вчера в 23:02
А где Степандрэн со своими загибульками?Два филиала,один маленький,другой большой.
Супервайзер
Супервайзер ответил СПАРТАК1984
вчера в 22:51
СПАРТАК1984:
ты то же уснул через 10 минут после начала этого "грандиозного" матча ???😅
Так я решил, что это специальная программа для тех, кого мучит недосыпание.))
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984 ответил Супервайзер
вчера в 22:49
Супервайзер:
Смотрел игру с замиранием сердца. Какие комбинации, какая самоотдача! Восхищен и разбит великолепной игрой Зенита. Зенит- чемптон товрняков.
ты то же уснул через 10 минут после начала этого "грандиозного" матча ???😅
nikolah
nikolah ответил kingoffam
вчера в 22:42
kingoffam:
А где супер нап с бомжовской фамилией?Сдулся?
а он обязан каждый матч забивать по 10 мячей?
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
вчера в 22:39
Казанский:
Газпром играл с Газпромом....Судя по тому,что я видел во втором тайме,то сербский Газпром делал все для того,чтобы не победить питерский головной офис)))
Николай а чего это вы днем зашли и сбежали? )) Решили что бы вас не трогали по тихому уйти? )) А тема то щекотливая была ))
Dembel 2010
Dembel 2010
вчера в 22:30
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Казанский
    вчера в 22:25
    Казанский:
    Артемон,ты что так страшно замолчал?Пакость новую готовишь?((
    Коля, я всегда доброжелателен, какие пакости, о чем ты)
    Читаю просто, развиваюсь, чего и тебе советую))
    МКС
    МКС
    вчера в 22:22
    Второй состав фарм клуба Зенита. едва не выиграл у основного.
    kingoffam
    kingoffam
    вчера в 22:22
    А где супер нап с бомжовской фамилией?Сдулся?
    Андрей Ав
    Андрей Ав ответил Саня Локомотив
    вчера в 22:09
    Саня Локомотив:
    Он на повышение пошёл,в сам Арсенал!
    Доплатил еще походу из своих за переход такой??
    proezd2
    proezd2
    вчера в 21:47
    второй состав Црвена Звезда не плох...
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Бутсы
    вчера в 21:46
    Бутсы:
    Горишь, Кот. Капают на тебя.
    Какой он кот? Коты прекраснейшие животные , а ЭТО - именно мяучело.
    Казанский
    Казанский ответил RussianHorse
    вчера в 21:44
    RussianHorse:
    Чувак, уже никто и не помнит этого парня-мема))
    Артемон,ты что так страшно замолчал?Пакость новую готовишь?((
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Андрей Ав
    вчера в 21:44
    Он на повышение пошёл,в сам Арсенал!
    Кaдыш.
    Кaдыш. ответил RussianHorse
    вчера в 21:38
    RussianHorse:
    Чувак, уже никто и не помнит этого парня-мема))
    дело Кадышевича живет! Кто то должен нести это тяжелое бремя
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Кaдыш.
    вчера в 21:36
    Кaдыш.:
    да кому интересны эти славянские днари? То ли дело тру англицкий Ньюкасл!
    Чувак, уже никто и не помнит этого парня-мема))
    Казанский
    Казанский ответил vistory
    вчера в 21:35
    vistory:
    Троллинг от казанского просто бред.
    От Казанского нет троллинга))Ты чей,мальчик,будешь?)))
    Андрей Ав
    Андрей Ав
    вчера в 21:35
    А почему Дзюба не играл??
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