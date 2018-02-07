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Гендиректор «Тосно»: «У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги»

вчера, 20:58
ДебреценЛоготип футбольный клуб Дебрецен3 : 0Логотип футбольный клуб ТосноТосноМатч завершен

Бывший форвард московского «Динамо» Павел Погребняк прибыл на просмотр «Тосно» и уже сегодня провел один тайм в поединке с «Дебреценом». Генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко оценил возможность подписания 34-летнего футболиста:

«У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать. Мы тоже должны понимать его состояние. Понятно, что он сейчас не до конца готов. Сегодня отыграл неплохо, тайм сыграл. У нас ещё будет игра, будем смотреть и решение примем по окончании сбора.

Что касается его зарплаты, если он перейдёт к нам, то Павел готов идти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть. Я сразу назвал сумму, которую мы готовы платить».

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 23:26
У ПАШИ УЖЕ СЕГОДНЯ ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 23:24
УЩИПНИТЕ МЕНЯ. Я ПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛ ЗАГОЛОВОК. ТАМ ЕСТЬ СЛОВО МОТИВАЦИЯ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:52
Вериться с трудом
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:48
Хм, если деньги не интересуют Пашу, пусть зарплату в Тосно переводит в Динамо.
cska.78
cska.78
вчера в 22:16
Ага, конечно :)
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:07
Не было мотивации и вдруг появилась...
Палыч82
Палыч82
вчера в 21:45
Можно уже делать ставки в этом или следующем году от Погребняка убежит прорва-жена
berda2003
berda2003
вчера в 21:38
наверно будет голодать...
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:37
Ньюкасл не нтересует дерево, у нег мотивация стать чемпиком!
Никона
Никона
вчера в 21:28
Да конечно, по этому за два года он не ушел в аренду, хотя предложений по нему было достаточно, была бы мотивация играл бы, а так лишившись места работы решил еще немного денег на наивных тосненцах заработать.
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:21
Что ж он со своей мотивацией годами упорно на лавке "Динамо"сидел и бабло считал? Хотел бы играть - не полировал бы лавку! И судиться за бабки, а не за честь собрался!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:17
Куда только не приглашали Паху (правда с понижением в зарплате), но у него была мотивация сидеть за эту хорошую зарплату на лавке! Теперь когда его выгнали, сразу появилась мотивация играть, а так ещё до лета мотивировался бы за счёт Динамо!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:16
«У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги»
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Хорошая шутка!!! Если б руководство Динамо не взъерепенилось, он бы еще долго лавку мотивировал.....и не бесплатно!!!
Alex-96
Alex-96
вчера в 21:09
Если Погребняка не интересуют деньги, зачем из за них он собирается судится с Динамо?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:07
Какая мотивация может быть у 34-летнего нападающего, переходящего в Тосно? Выиграть ЛЧ? Попасть на ЧМ? Брехня все это. Деньги деньги и еще раз деньги. Видимо, Тосно - единственные дураки, готовые подписать Пашу и платить какие-никакие деньги
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:05
У вас как у всего российского футбола одна проблема - ваш сосед под боком...
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