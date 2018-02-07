Гендиректор «Тосно»: «У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги»

Бывший форвард московского «Динамо» Павел Погребняк прибыл на просмотр «Тосно» и уже сегодня провел один тайм в поединке с «Дебреценом». Генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко оценил возможность подписания 34-летнего футболиста:

«У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать. Мы тоже должны понимать его состояние. Понятно, что он сейчас не до конца готов. Сегодня отыграл неплохо, тайм сыграл. У нас ещё будет игра, будем смотреть и решение примем по окончании сбора.

Что касается его зарплаты, если он перейдёт к нам, то Павел готов идти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть. Я сразу назвал сумму, которую мы готовы платить».