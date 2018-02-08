Чаушич: «Максимовича называют „новым Видичем“, но очень тяжело быть Видичем»

В январе сербский защитник Никола Максимович перешел в «Спартак». Его соотечественник Горан Чаушич из тульского «Арсенала» поделился мнением о своем соотечественнике:

«С новичком „Спартака“ Максимовичем знакомы, но никогда не играли вместе. Когда я ушёл из „Црвены“, он только пришёл. Никола — хороший парень, думаю, он поможет „Спартаку“. Если говорить о том, что его называют „новым Видичем“, то очень тяжело быть Видичем. Максимович — сильный футболист, но, чтобы стать „новым Видичем“, нужно очень много работать. Когда он только начинал, в Сербии люди его не любили. Он допускал массу ошибок, но со временем стал играть лучше и перебрался в „Торино“.

„Наполи“ заплатил за Максимовича € 27 млн, а всего через сезон отдал его в аренду „Спартаку“? В „Наполи“ много сильных футболистов, и, если ты не играешь, такое случается. Когда-то дела идут в гору, иногда – на спад. Не могу залезть в голову Николе, но наверняка есть причины, по которым он выбрал Россию, а не Европу. Может, из-за денег, а может, было что-то ещё. Насколько я знаю, он ярый фанат „Црвены Звезды“, чьи болельщики дружат со „Спартаком“. Возможно, это как-то повлияло».