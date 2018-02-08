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Чаушич: «Максимовича называют „новым Видичем“, но очень тяжело быть Видичем»

сегодня, 08:47

В январе сербский защитник Никола Максимович перешел в «Спартак». Его соотечественник Горан Чаушич из тульского «Арсенала» поделился мнением о своем соотечественнике:

«С новичком „Спартака“ Максимовичем знакомы, но никогда не играли вместе. Когда я ушёл из „Црвены“, он только пришёл. Никола — хороший парень, думаю, он поможет „Спартаку“. Если говорить о том, что его называют „новым Видичем“, то очень тяжело быть Видичем. Максимович — сильный футболист, но, чтобы стать „новым Видичем“, нужно очень много работать. Когда он только начинал, в Сербии люди его не любили. Он допускал массу ошибок, но со временем стал играть лучше и перебрался в „Торино“.

„Наполи“ заплатил за Максимовича € 27 млн, а всего через сезон отдал его в аренду „Спартаку“? В „Наполи“ много сильных футболистов, и, если ты не играешь, такое случается. Когда-то дела идут в гору, иногда – на спад. Не могу залезть в голову Николе, но наверняка есть причины, по которым он выбрал Россию, а не Европу. Может, из-за денег, а может, было что-то ещё. Насколько я знаю, он ярый фанат „Црвены Звезды“, чьи болельщики дружат со „Спартаком“. Возможно, это как-то повлияло».

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Все комментарии
Аквила
Аквила ответил vistory
сегодня в 12:20
vistory:
спартак тоже называют новым Ливерпулем, но не Ливерпуль же.
Спартак-это Спартак!Все в этом мире изменчиво-и Ливерпуль обыгрывали и не раз...А вот сколько раз другие Российские клубы играли с Ливерпулем?
vistory
vistory
сегодня в 11:04
спартак тоже называют новым Ливерпулем, но не Ливерпуль же.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:41
Может он станет сильнее Видича.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:24
Хорошо бы если стал бы вторым Видичем и плюс для сборной Сербии...
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