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Салах: «Не посчитайте меня высокомерным, но я знал, что буду много забивать в „Ливерпуле“»

сегодня, 11:15

С детства мечтавший играть за «Ливерпуль» Мохамед Салах теперь действительно выступает в составе мерсисайдской команды и забивает множество голов в ворота оппонентов. Египетский футболист заранее нацеливался на такой результат:

«Не посчитайте меня высокомерным, но я ожидал, что буду много забивать.

В „Роме“ я чувствовал себя комфортно, провел в клубе два отличных сезона и был счастлив. Но я всегда стараюсь воспользоваться новым шансом, люблю чувствовать давление.

Три года назад я так и не поиграл за „Челси“, но сейчас вернулся в Англию и, думаю, неплохо справляюсь».

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Все комментарии
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 12:37
спартаку право мало забил, хотя мог такой слабой команде и 8 забить.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:29
Салах нашел свой клуб
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