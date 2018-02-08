Салах: «Не посчитайте меня высокомерным, но я знал, что буду много забивать в „Ливерпуле“»

С детства мечтавший играть за «Ливерпуль» Мохамед Салах теперь действительно выступает в составе мерсисайдской команды и забивает множество голов в ворота оппонентов. Египетский футболист заранее нацеливался на такой результат:

«Не посчитайте меня высокомерным, но я ожидал, что буду много забивать.

В „Роме“ я чувствовал себя комфортно, провел в клубе два отличных сезона и был счастлив. Но я всегда стараюсь воспользоваться новым шансом, люблю чувствовать давление.

Три года назад я так и не поиграл за „Челси“, но сейчас вернулся в Англию и, думаю, неплохо справляюсь».