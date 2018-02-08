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Дибала не выйдет на поле в завтрашнем матче против «Фиорентины»

вчера, 15:25
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Пауло Дибала не примет участие в завтрашнем матче 24-го тура Серии А против «Фиорентины». 

«В завтрашнем матче есть шанс увидеть Маркизио, в предыдущем туре он уже выходил на поле вместо Матюиди. На сегодняшней вечерней тренировке мы посмотрим, стоит ли вносить изменения, так как почти все игроки восстановились после травм.

Куадрадо все еще травмирован. Дибала, Хеведес и Матюиди проходят реабилитацию, поэтому они будут недоступны».

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 15:37
видимо ничья в матче будет
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 15:31
он и с тоттенхемом не выйдет. кто ж его только только после травмы выпустит. форму недели полторы две набирать надо. в ответке сыграет точно.
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