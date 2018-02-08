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«Урал» заподозрили в «договорняке»

вчера, 21:46

Некоммерческая организация Federbet, которая фиксирует договорные матчи, сообщила о подозрительных ставках на товарищеский поединок между «Уралом» и белорусским «Гомелем». 

По итогу первого тайма российский клуб проигрывал со счетом 0:1. В начале второго тайма «Урал» пропустил еще один мяч, но после этого забил пять голов подряд. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Урала». Более того, по ходу второго тайма арбитр не засчитал два гола уральцев.

«Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу „Урала“ в матче, на победу „Гомеля“ в первом тайме, на тотал больше. Пробуют проставить на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, „Урал“ победит со счетом 3:1», — заявил глава Federbet Франческо Баранка еще по ходу первого тайма, в котором белорусский клуб забил первый гол.

«Вероятно, это самый подозрительный матч, который я видел. Никогда раньше в моей карьере такого не было. Товарищеские игры становятся упражнением в организации договорных матчей», — добавил Баранка.

Ранее «Урал» попадал под подозрение в 2016 году, после матча РФПЛ с «Тереком» (1:4). Тот поединок вызвал подозрения у спортивного сообщества из-за неудачных действий уральского клуба, а также резких изменений коэффициентов на эту игру у букмекеров. Позднее специальная комиссия не нашла признаков «договорняка» в этой игре.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил RDeanW
сегодня в 00:43
RDeanW:
интересно, а первые матчи зенита и последние игры цска рассмотрят? эти аутсайдеры тоже нечисто победки одержали, весь мир видел
В августе Федун решил денег заработать. Но Спартак проиграл, а ЦСКА и так выиграл. После этого у Федуна появилось прозвище - Красный нос, белая ..пля. Всё строго в спартковских тонах )))
cska.78
cska.78 ответил Верг
сегодня в 00:32
Верг:
урал же поставщик очков для цска
Что же в 1 круге не поставил 3 очка? И Годзюр вытянул из девятки на последних минутах!
Jum13
Jum13
сегодня в 00:31
А вот и старуха с косой подошла к Федуну. Тук-тук...
Верг
Верг
сегодня в 00:23
урал же поставщик очков для цска
ошалевший
ошалевший ответил котланетаэропортнаш
вчера в 23:41
котланетаэропортнаш:
В этом сезоне договорняков в РФПЛ пока не было. Была только пара игр, когда тренера сливали. Но это другое.
совсем недавно ставил на маритиму,небольшим фаворитом шёл,играя дома,кэффы резко взлетели минут за 5-10 до игры,сразу всё понял,к 15 минуте летели 0-2,сливают везде походу
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:35
Ну и где правдоруб директор Иванов?
kingoffam
kingoffam
вчера в 23:31
Урал был неоднократно замечен в нечистоплотности.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
вчера в 23:17
Саня Локомотив:
Ну это понятно,просто подозрительно,что в таких историях частенько фигурирует именно Урал.
Тут палка о двух концах. Может кто то сорвал солидный куш сдуру, вот "букки" и бесятся!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
вчера в 23:04
Ну это понятно,просто подозрительно,что в таких историях частенько фигурирует именно Урал.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
вчера в 23:01
Саня Локомотив:
Что-то частенько стало вокруг Урала нехороших слухов появляться.
Разговоры к делу не пришьешь!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RDeanW
вчера в 22:51
RDeanW:
интересно, а первые матчи зенита и последние игры цска рассмотрят? эти аутсайдеры тоже нечисто победки одержали, весь мир видел
У вас вчера была ничья!!! Но судья у Спарты ее унес с собой, не засчитав чистейший гол!!!
Полюбовняк???
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 22:45
Не хорошо.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил RDeanW
вчера в 22:44
RDeanW:
интересно, а первые матчи зенита и последние игры цска рассмотрят? эти аутсайдеры тоже нечисто победки одержали, весь мир видел
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи»
Egorium
Egorium
вчера в 22:43
Полько заподозрили, Урал этим только и живет.
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 22:40
Урал погряз в грязи.
морозз
морозз
вчера в 22:39
Урал давно пора расформировывать или отправить во вторую лигу, пусть там тренируется!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
вчера в 22:37
Что-то частенько стало вокруг Урала нехороших слухов появляться.
eugen-han
eugen-han
вчера в 22:36
,,товарняк" переходит в договорняк вольно и не вольно,потому что судьи обычно в межсезонье зарабатывают(подрабатывают),откровенно ставя пенальти в ту и другую сторону без каких-либо причин и оснований,а команды при этом наигрывают как минимум два состава в двух ,,разных" таймах по мнению букмекеров,которые почему-то включают такие матчи в линию и при этом без какой-либо трансляции,чтобы потом было какой-то повод так говорить,а то,что заряжают,так ведь,если коэффициент хороший,то почему нет? - на шару.
LOpp
LOpp
вчера в 22:36
буки когда не хотят платить начинают говорить про договорняки
Faustello
Faustello
вчера в 22:35
Ща, Шаман дораспродает Рубин и за буков примется!
Dominators
Dominators
вчера в 22:34
Как мне советовал один грамотный букмекер , - ** нельзя ставить любые товарняки клубов и сборных , любые игры женских футбольных команд - бабы непредсказуемы , игры с участием ФК Урал .** Придерживайтесь этого правила и все .
борька
борька
вчера в 22:34
Убытки начали считать,букмары!
Faustello
Faustello
вчера в 22:33
Какая Баранка добавила???
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил Benfiquistas
вчера в 22:25
Benfiquistas:
Вся РФПЛ договорняки чему удивляться.
В этом сезоне договорняков в РФПЛ пока не было. Была только пара игр, когда тренера сливали. Но это другое.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:25
Не мешайте клубу зарабатывать деньги - ведь у него нет своей бездонной трубы...
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 22:23
Вся РФПЛ договорняки чему удивляться.
Robbaggio
Robbaggio
вчера в 22:18
Опять Урал?!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:15
66 ня какая то.
VIPded
VIPded
вчера в 22:14
Реально странная динамика ставок и течения игры...
RDeanW
RDeanW
вчера в 22:11
интересно, а первые матчи зенита и последние игры цска рассмотрят? эти аутсайдеры тоже нечисто победки одержали, весь мир видел
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