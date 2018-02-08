«Урал» заподозрили в «договорняке»

Некоммерческая организация Federbet, которая фиксирует договорные матчи, сообщила о подозрительных ставках на товарищеский поединок между «Уралом» и белорусским «Гомелем».

По итогу первого тайма российский клуб проигрывал со счетом 0:1. В начале второго тайма «Урал» пропустил еще один мяч, но после этого забил пять голов подряд. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Урала». Более того, по ходу второго тайма арбитр не засчитал два гола уральцев.

«Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу „Урала“ в матче, на победу „Гомеля“ в первом тайме, на тотал больше. Пробуют проставить на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, „Урал“ победит со счетом 3:1», — заявил глава Federbet Франческо Баранка еще по ходу первого тайма, в котором белорусский клуб забил первый гол.

«Вероятно, это самый подозрительный матч, который я видел. Никогда раньше в моей карьере такого не было. Товарищеские игры становятся упражнением в организации договорных матчей», — добавил Баранка.

Ранее «Урал» попадал под подозрение в 2016 году, после матча РФПЛ с «Тереком» (1:4). Тот поединок вызвал подозрения у спортивного сообщества из-за неудачных действий уральского клуба, а также резких изменений коэффициентов на эту игру у букмекеров. Позднее специальная комиссия не нашла признаков «договорняка» в этой игре.